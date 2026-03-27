OnePlus vyklízí pozice. Kultovní značka má skončit v USA i Evropě

- Značka OnePlus údajně příští měsíc opustí globální trh
- Své telefony má prodávat pouze v Číně a v Indii
- Firma uzavírá některé pobočky a propouští zaměstnance
Značka OnePlus vstoupila na trh v roce 2014 a už její debut způsobil velký ohlas. Smartphone OnePlus One si díky agresivní cenové politice po právu vysloužil přezdívku zabiják vlajkových lodí, a o to samé se s větším či menším úspěchem pokoušeli i jeho nástupci. V posledních letech ale jakoby čínské značce došel dech – namísto zabijáků vlajkových lodí zaplavovala trh smartphony z různých cenových pater a stal se z ní tuctový čínský výrobce. A jak se zdá, tato strategie minimálně na globálním trhu nefunguje.
OnePlus údajně končí na globálním trhu
Obvykle přesný informátor Yogesh Brar v tomto týdnu na sít X napsal, že značka ukončuje prodej svých smartphonů na globálním trhu, a namísto bude upínat svoji pozornost na domácí a indické publikum. K opuštění globální přítomnosti má dojít už v příštím měsíci.
O tom, že OnePlus vyklízí na západním trhu pozice, se spekuluje už delší dobu, zástupci firmy však tyto „fámy“ dosud vyvraceli. I přesto ale stále rostl počet indicií, který postupnému rozpadu značky nasvědčoval, např. slučování aktivit s mateřskou firmou Oppo nebo ukončení spolupráce se značkou Hasselblad. V minulých týdnech dokonce firma uzavřena svoji servisní síť v Indii a propustila několik klíčových manažerů. Své křeslo opustil i generální ředitel indické pobočky Robin Liu, který sám před dvěma měsíci informace o konci OnePlus na globálním trhu odvracel.
Podle Yogeshe Brara má OnePlus stále zájem v Indii působit, avšak bude zde prodávat jenom levnější zařízení, ty dražší pak mají být prodávána pouze v Číně. Ze západních trhů (USA, UK a EU) zařízení značky OnePlus údajně zmizí úplně. Podle analytiků je tato restrukturalizace spojená s klesajícím tržním podílem, s rostoucími náklady a potížím s dodavateli. Je dost možné, že značku OnePlus nakonec zcela pohltí mateřské Oppo, které naopak svoji pozici na globálním trhu posiluje.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?