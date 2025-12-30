TOPlist

OnePlus Turbo 6 s 9000mAh baterií uniká na videu. Známe většinu parametrů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 12. 15:00
Oneplus Turbo 6V v modré barvě
  • Společnost OnePlus příští týden představí novou řadu smartphonů Turbo
  • Jejich hlavním prodejním artiklem se má stát velký 9000mAh akumulátor
  • Oba chystané smartphony zaujmou i sympatickým designem a slušným výkonem

Značka OnePlus odhalí krátce po Novém roce novou rodinu smartphonů s označením Turbo – podle nedávného úniku by se mělo jednat o výkonné telefony s obrovskou výdrží a atraktivní cenou. V posledním týdnu čínská firma vypustila do světa několik upoutávek, které odhalují nejen vzhled samotných telefonů, ale i jejich výbavu. Dokonce se objevilo video z unboxingu, takže si již dnes můžeme udělat malou předpremiéru.

OnePlus Turbo 6 a 6V: stylové telefony se slušným výkonem
OnePlus Turbo 6
OnePlus Turbo 6V
Budoucí OnePlus Nord 6?

OnePlus Turbo 6 a 6V: stylové telefony se slušným výkonem

Přestože řada Turbo bude zcela nová, čínský výrobce chystaným telefonům přidělil číslovku 6 – pravděpodobně, aby srovnal krok s budoucími modely řady Nord.

Podle upoutávek bude nová řada tvořena dvěma telefony, které spolu budou sdílet designový jazyk s plochými kovovými boky, matnými zády a se zaoblenými čtvercovými ostrůvky fotoaparátu v levém horním rohu. Počet fotoaparátů v nich prozradí, který telefon zrovna držíte v ruce – OnePlus Turbo 6 dostane tři čočky, OnePlus 6V pouze dvě.

OnePlus Turbo 6

Vybavenějším modelem z řady bude OnePlus Turbo 6, v jehož útrobách bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Telefon bude k dispozici v několika paměťových variantách, ta nejvyšší nabídne 16 GB RAM a 512GB úložiště. Těšit se rovněž můžeme na špičkový OLED displej s 1,5K rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz.

Oneplus Turbo 6

OnePlus Turbo 6 oslní vysokou odolností IP69, a také dlouhou výdrží na jedno nabití. Energii mu totiž bude dodávat akumulátor s kapacitou 9 000 mAh a podporou rychlého 80W nabíjení. U čínské varianty dokonce OnePlus přibalí nabíječku přímo do krabičky, u té globální (pokud bude) s tím ale spíš nepočítejme.

OnePlus Turbo 6 půjde do prodeje ve třech barvách – stříbrné, zelené a černé.

OnePlus Turbo 6V

Levnějším a slabším modelem bude OnePlus Turbo 6V. Tento telefon bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, v maximální výbavě jej půjde nakonfigurovat s 12 GB RAM a 512GB úložištěm.

OnePlus Turbo 6V

Podle zatím nepotvrzených parametrů by měl OnePlus Turbo 6V dostat do výbavy 6,8″ OLED obrazovku s obnovovací frekvencí 144 Hz a obří baterii s kapacitou 9 000 mAh. Telefon bude k dispozici ve stříbrné, modré a černé barvě.

Budoucí OnePlus Nord 6?

Čínská premiéra obou telefonů se uskuteční 8. ledna příštího roku, o globální premiéře zatím nemáme žádné informace. Pokud ale některý z těchto telefonů půjde do světa, očekáváme, že bude nabízen pod praporem značky Nord.

Teoreticky by se z některého „turba“ mohl vyklubat přímo OnePlus Nord 6, v takovém případě ale jeho budoucí majitelé budou muset oželet programovatelné tlačítko Plus Key – podle zveřejněných tiskových snímků tímto prvkem ani jeden z chystaných telefonů nedisponuje.

