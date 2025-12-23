TOPlist

OnePlus Turbo má být lidový smartphone s obří baterií. Co o něm víme?

23. 12. 12:00
Fotoaparát OnePlus 15
  • Značka OnePlus chystá novou řadu smartphonů Turbo
  • Jejich hlavní devizou má být vysoký výkon a dlouhá výdrž
  • Premiéra se odehraje už v lednu příštího roku

Značka OnePlus v příštím roce rozšíří svoje portfolio o novou řadu smartphonů. Mezi vlajkové modely a cenově dostupnější řadu Nord má přibýt nová rodina smartphonů s označením Turbo, do které mají spadat výkonné telefony s obří baterií.

OnePlus Turbo: výkonný Snapdragon a 9000mAh baterie

Příchod nové řady Turbo potvrdil minulý týden sám prezident OnePlus China a prozradil, že tento telefon jednak zdědí silný výkon od vlajkových modelů a také se bude chlubit největší výdrží na jedno nabití ve své třídě. Telefon má mít největší kapacitu akumulátoru ze všech dosud představených smartphonů značky OnePlus – překoná tedy aktuálního rekordmana OnePlus Ace 6T s 8300mAh baterií. Tolik z oficiálních zdrojů, nyní si pojďme přidat další střípky z těch neoficiálních.

OnePlus Nord 5 recenze: když chcete víc než jen obyčejný průměr

Již si můžeme víceméně potvrdit, že první OnePlus Turbo bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, což je procesor pro cenově dostupnější vlajkové smartphony ze začátku letošního roku, který je postaven na starších jádrech Kryo (namísto modernějších Oryon). Jeho výkon v OnePlus Turbo prozradil benchmark GeekBench, který již OnePlus Turbo (označení PLU110) zachytil ve své databázi. Benchmark rovněž na telefon „prásknul“, že bude vybaven 16 GB RAM a že byl otestován s aktuálním Androidem 16.

Geekbench

Podle čínských informátorů má OnePlus Turbo dostat do výbavy špičkový OLED displej s 1,5K rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz. Hlavní hvězdou se má ale bezpochyby stát baterie – ta má mít kapacitu 9 000 mAh a podporu rychlého 80W nabíjení. Telefon je údajně vyvíjen pod kódovým označením Volkswagen, což by rovněž mohlo evokovat důraz na dostupnou cenu, a tedy dobrou dostupnost pro široké publikum. Nižší cena bude pravděpodobně vykoupena slabší fotovýbavou – záda OnePlus Turbo budou údajně zdobit pouze dva fotoaparáty.

Leak

Rodina smartphonů OnePlus Turbo má zpočátku zahrnovat dva telefony – kromě výše uvedeného má přijít ještě jeden model s výkonnějším Snapdragonem 8 Gen 5, stejně velkou baterií a stejnou obnovovací frekvencí displeje. Oba telefony mají být představeny v lednu a údajně se s nimi počítá i na globálním trhu.

