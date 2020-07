OnePlus Nord v testu odolnosti zklamal, plastové tělo je náchylné na ohnutí

Společnost OnePlus v minulém týdnu představila smartphone Nord, který má dokázat, že vlajkové telefony jsou předražené a že plnohodnotný zážitek bez kompromisů může poskytnout i telefon za 11 tisíc korun. Papírové parametry telefonu ale nejsou všechno, což dokazuje test odolnosti youtubera JerryRigEverything.

OnePlus Nord: pozor, ať jej nerozsednete

Hlavní protagonista videa je s OnePlus Nord poměrně úzce svázán, neboť je podepsán pod oficiálním skořepinovým krytem vyobrazujícím útroby telefonu. Jako by tušil, že takové příslušenství může být pro majitele telefonu velmi užitečné, neboť strukturální pevnost není jeho silnou stránkou.

Displej a záda telefonu žádné překvapení nepřináší (scratches at a level 6 with deeper grooves at a level 7), ovšem poměrně kontroverzní je použití plastového rámečku namísto tradičnějšího hliníku.

Hardwarové parametry OnePlus Nord Systém: Android 10 Rozměry: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm , Hmotnost: 184 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,44", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.75, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS i EIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.25, 14mm, širokoúhlý, 119° Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx (f/2.45) + 8 Mpx širokoúhlá, 105° (f/2.45), Full HD video, EIS, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4 115 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Nakonec se totiž ukázalo, že se jedná o nejcitlivější součást celého telefonu, který se při zvýšeném tlaku ochotně prohne. Při důraznějším ohybu dokonce může v oblasti hardwarových tlačítek prasknout, což vede k dalšímu nežádoucímu ohybu.

V testu se nakonec tomuto mučení podvolil displej, paradoxně však „pouze“ jeho zobrazovací část, ochranné sklo Gorilla Glass vydrželo. Bohužel telefon se tak stal zcela nepoužitelným, takže OnePlus Nord raději při usedání vyjměte ze zadní kapsy kalhot.