OnePlus Nord odhalen: poctivá střední třída s 5G za rozumné peníze

Společnost OnePlus se od svých začátků zaměřovala především na vlajkové lodě za dostupnou cenu. V posledních letech od příznivých cen postupně ustoupila, nicméně kvalitní smartphony produkuje stále a revoluční duch ji taktéž neopustil. Ten se projevil v dnes představeném telefonu OnePlus Nord, který má za cíl dobýt střední třídu. Co mu OnePlus přibalilo na cestu?

Videopreview od výrobce

Výbava ostudu neudělá

První věcí, které si na telefonu všimnete, je displej. OnePlus Nord se pyšní 6,44″ Full HD+ AMOLED displejem, který podporuje 90Hz zobrazovací frekvenci a 180 Hz pro snímání dotyku. Při horním okraji najdeme v displeji průřez s duálním selfie fotoaparátem s rozlišením 32 Mpx, což je v případě OnePlus premiéra. Potěší také čtečka otisků prstů, která je integrovaná přímo do zobrazovacího panelu.

O procesor se postaral Qualcomm, který dodal hvězdu střední třídy Snapdragon 765G; ten se pyšní skvělým výpočetním i grafickým výkonem či podporou 5G sítí. Doplní jej 8 či 12 GB paměti RAM, což jsou velmi slušné hodnoty. Kapacita vnitřní paměti je buďto 128, nebo 256 GB (v závislosti na zvolené variantě).

Hardwarové parametry OnePlus Nord Systém: Android 10 Rozměry: 158,3 x 73,3 x 8,2 mm , Hmotnost: 184 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 1x 2,4 GHz Kryo 475 Prime 1x 2,2 GHz Kryo 475 Gold, 6x 1,8 GHz Kryo 475 Silver RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,44", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.75, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS i EIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.25, 14mm, širokoúhlý, 119° Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 32 Mpx (f/2.45) + 8 Mpx širokoúhlá, 105° (f/2.45), Full HD video, EIS, Auto-HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4 115 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Kromě podpory již zmíněných sítí páté generace telefonu nechybí ani Bluetooth 5.0 či NFC pro snadné placení. Bohužel se nedočkáme zvýšené odolnosti vůči vodě a prachu, což je jednoznačně škoda (ale vzhledem k ceně to jsme schopni tolerovat). Těsnění uvnitř zařízení by si s nějakou tou šplíchající vodou sice mělo poradit, do vany si ho ale raději neberte. Na těle OnePlus Nord taktéž nehledejte 3,5mm audio výstup pro připojení sluchátek.

Fotoaparáty hrají prim

Bez kvalitních fotoaparátů si dnes chytrý telefon ani neškrtne. OnePlus Nord nabídne hned čtveřici senzorů. Hlavní fotomodul je Sony IMX586, má rozlišení 48 Mpx a pyšní se optickou i stabilizací obrazu. Jestli vám jsou parametry povědomé, tak je to proto, že stejný fotoaparát použil OnePlus už v modelech 7T i osmičkové řadě.

Druhým fotoaparátem je pochopitelně širokáč se záběrem 119° a rozlišením 8 Mpx. Sestavu doplňuje ještě 5Mpx portrétová kamera (stará se detekci hloubky scény a vytvoření bokeh efektu) a dedikovaný 2Mpx snímač pro focení makro snímků. Je škoda, že si v sestavě nezískal své místo teleobjektiv, ale holt nějaké kompromisy jsou ve střední třídě na místě. Využít budete moci alespoň 2x hybridního přiblížení při focení z hlavního fotoaparátu.

Slušná kapacita baterie i rychlé dobíjení

Jak na tom bude OnePlus Nord s výdrží na baterii prozatím nevíme, ale kapacita 4 115 mAh je vcelku slušná, takže pracovní den by měl ustát bez potíží a ještě by vám něco mělo zůstat. Pokud bude potřeba, můžete do zbraně povolat rychlé nabíjení Warp Charge 30T, které vás nenechá příliš dlouho čekat. Dobíjení skrze USB-C je samozřejmostí, zamrzí ale absence bezdrátového nabíjení.

Na premiéře jsme rovněž viděli i náhled příslušenství, konkrétně ochranných krytů. Většina z nich je víceméně standardních, jeden z řady nicméně vystupuje. Ve spolupráci s YouTuberem JerryRigEverything vytvořilo OnePlus speciální kryt, který na zádech dává nahlédnout „pod pokličku“ – jsou na něm totiž natištěny útroby zařízení.

Společně s OnePlus Nord byla představena také bezdrátová sluchátka OnePlus Buds. Ta nabídnou zajímavý design, potlačení okolního hluku, výdrž na baterii (společně s pouzdrem) až 30 hodin a podporu pro rychlé drátové nabíjení. O sluchátkách se více dozvíte v samostatném článku, kde se jim věnujeme podrobněji.

Cena a dostupnost

Tím rozhodujícím pro spoustu zákazníků nicméně nejsou parametry, ale cena. V případě OnePlus Nord byla u základní paměťové verze stanovena na příjemných 409 euro (cca 10 900 korun), což může favoritům střední třídy pořádně zatopit. Samotné zahájení prodeje je naplánované na 4. srpna. Rozhodně bude zajímavé sledovat souboj mezi OnePlus Nord a Realme X50, který bude na český trh uveden 29. července.

OnePlus Nord 8 GB, 128 GB, barvy Blue Marble a Grey Onyx: 409 euro (přibližně 10 900 Kč)

OnePlus Nord 12 GB,256 GB, barvy Blue Marble a Grey Onyx: 519 euro (přibližně 13 800 Kč)

Společně se zahájením distribuce telefonů OnePlus v České republice se jich oficiální cestou konečně dočkáme i na našem trhu. Prodávat by je měla například Alza či Datart, a údajně se počítá i s jedním z našich operátorů, i když oficiálně k tomu zatím nic potvrzeného nemáme. Stejně tak nyní zjišťujeme, zda bude Nord na našem trhu dostupný rovnou od 4. srpna, nebo se dočkáme o něco později. Jakmile nám OnePlus Nord dorazí do redakce, můžete se těšit na článek s prvními dojmy a následně i recenzi & videopohled.