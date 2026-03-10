TOPlist

OnePlus 15T se ukazuje před premiérou. Zaujme známým designem a kompaktními rozměry

Jakub Karásek
Jakub Karásek 10. 3. 13:00
OnePlus 13T v ruce uživatlee
  • OnePlus tento měsíc představí kompaktní smartphone OnePlus 15T
  • Telefon potěší 6,32″ AMOLED displejem, velkou baterií a rychlým nabíjením
  • O vysoký výkon se má postarat vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5

Značka OnePlus se připravuje na odhalení nového kompaktního smartphonu OnePlus 15T. Přesné datum premiéry zatím není známé, avšak z oficiální upoutávky již víme, že k němu dojde ještě v průběhu tohoto měsíce. A nejen to – čínská firma dokonce s předstihem ukázala, jak bude OnePlus 15T vypadat.

OnePlus 15T: kompakt se známým designem

Po designové stránce půjde OnePlus 15T zcela ve stopách svého přímého předchůdce OnePlus 13T z loňského roku, těšit se tak můžeme na kompaktní rozměry, ploché boky a zaoblený čtvercový modul fotoaparátu v levém horním rohu zad.

OnePlus 15T na oficiálním renderu v šedé a zelené barvě
OnePlus 15T na oficiálním renderu v šedé a zelené barvě

Vzhled ostrůvku s fotoaparáty připomíná i aktuální vlajkový model OnePlus 15, oproti němu však chystaná novinka dostane pouze duální fotoaparát. Pravděpodobně se bude opakovat situace z loňského roku, kdy OnePlus 13T překvapivě postrádal širokoúhlou kamerku ve prospěch teleobjektivu – podle posledních spekulací má být jedním z vylepšení letošní novinky právě upgradovaný teleobjektiv. OnePlus 15T nejprve zapózoval v zelené a šedé barvě, později ještě výrobce přihodil rendery bílé varianty.

Záda telefonu jsou matná, stejně jako ploché kovové boky. Na tom pravém se nachází tradiční klávesy pro zamknutí/odemknutí telefonu a změnu hlasitosti, na protějším boku pak najdeme programovatelnou klávesu, která loni u smartphonů OnePlus nahradila tradiční posuvný přepínač profilů.



OnePlus 13T v ruce uživatlee



Spekuluje se, že telefon bude pohánět vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, dále se prý můžeme těšit na 6,32″ AMOLED obrazovku obklopenou tenkými rámečky (pouze 1,1 mm), jejíž součástí má být ultrazvuková čtečka otisků prstů. Telefon má rovněž oslňovat vysokou odolností IP69K a dlouhou výdrží, kterou zabezpečí uhlíkovo-křemíkový akumulátor s nadstandardní kapacitou 7 500 mAh. Dobíjení má být možné jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 50 wattů).

OnePlus 15T vypadá jako velmi vybavený kompaktní smartphone, ovšem máme obavy, že OnePlus si jej stejně jako jeho předchůdce schová pouze pro čínský trh. Za globální dostupnost bychom se ale rozhodně nezlobili.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

