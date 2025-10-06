OnePlus 15 uniká pár týdnů před čínskou premiérou. Do Evropy by měl dorazit ještě letos

- Značka OnePlus chystá nový vlajkový smartphone
Premiéra smartphonu OnePlus 15 se nezadržitelně blíží. Oficiální datum odhalení sice zatím neznáme, avšak většina internetových informátorů se shoduje na jednom termínu – 27. říjnu letošního roku. V tento den má být chystaný smartphone představen pro čínský trh, globální premiéra se má odehrát krátce poté – 13. listopadu.
Pokud se tyto termíny potvrdí, dojde k výraznému zkrácení času mezi oběma premiérami – aktuální OnePlus 13 se například na globální trh dostal až dva měsíce po čínské premiéře. Uvedení na západní trhy před koncem roku dává rozhodně větší smysl, neboť OnePlus 15 se bude moci zapojit do závodu o pozornost zákazníka v prodejně nejsilnějším kvartálu v roce.
OnePlus 15 v obrazech i parametrech
Přestože nás od premiéry OnePlus 15 dělí ještě pár týdnů, o chystané novince již víme prakticky vše. V minulých týdnech se na internetu začaly objevovat první tiskové snímky a první nástřely specifikací, dnes se k nim přidává široká galerie obrázků společně se soupisem všech klíčových parametrů.
Designově se bude OnePlus 15 od svých předchůdců výrazně lišit – výrobce opustí kruhový modul fotoaparátu a namísto něj vsadí na střídmější čtvercový ostrůvek se zaoblenými rohy. „Bydlet“ v něm budou následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-700) s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 50Mpx širokoúhlý (Samsung ISOCELL JN5) a světelností f/2.0
- 50Mpx teleobjektiv (rovněž Samsung ISOCELL JN5), s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8
O zpracování a ladění fotografií se bude starat vlastní engine DetailMax, neboť společnost OnePlus před nedávnem rozvázala spolupráci s fotografickou značkou Hasselblad.
Krásný displej a ohromný výkon
Zepředu bude OnePlus 15 reprezentovat 6,78″ LTPO OLED displej od společnosti BOE. Obrazovka se bude pyšnit rozlišením 1,5K, dynamickou obnovovací frekvencí 1–165 Hz a maximálním jasem 1 800 nitů. Těšit se máme na výraznou haptickou odezvu dotykové plochy. Displej má reagovat i na mokré prsty, jeho součástí bude i ultrazvuková čtečka otisků prstů.
Srdcem telefonu bude nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který bude možné spárovat s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm – OnePlus přitom použije rychlé paměti typu LPDDR5X a UFS 4.1. Velmi dobře na tom bude i kapacita baterie, která má činit 7 300 mAh. Je ale možné, že ve variantě pro globální trh bude nižší. Akumulátor údajně půjde dobíjet výkonem až 120 W, popř. bezdrátově výkonem až 50 W.
OnePlus 15 má splňovat odolnostní krytí IP69 a být vybavený duálními reproduktory, multifunkčním čipem NFC a infračerveným portem. Na levém boku také najdeme programovatelné tlačítko, které po letech nahradí posuvný přepínač profilů.
OnePlus 15 bude nabízen v charakteristické béžové (Dune) barvě, kterou doplní černá a fialová.
