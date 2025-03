OnePlus 13T má být malý telefon s ohromnou baterií. Co o něm víme?

Značka OnePlus se chystá uvést na trh kompaktní smartphone

Navzdory malému displeji má potěšit nevídaně velkým akumulátorem

Premiéra se uskuteční nejspíše příští měsíc

Kompaktní smartphony to mají těžké. Sice za sebou mají poměrně hlasitou uživatelskou základnu, avšak ta zřejmě není natolik velká, aby se pro ni vyplatilo vydávat každý rok nový telefon. Pochopil to Apple se svými iPhony mini, k němu se pak následně přidal Asus, když přestal vyrábět kompaktní Zenfony. Letos bude chtít milovníky drobnějších telefonů uspokojit značka OnePlus, která by měla se svým kompaktem přijít už zanedlouho.

OnePlus 13T: malý displej, velký akumulátor

O tom, že OnePlus chystá zmenšenou variantu svého aktuálního vlajkového modelu OnePlus 13, se spekuluje již delší dobu. Nyní však toto zařízení získává reálnější obrysy, neboť jej začínají evidovat certifikační autority, naposledy čínská certifikace 3C. V její databázi byl zachycen smartphone s označením Oppo (PKX110), jímž má být právě dříve spekulovaný OnePlus 13 mini, někde nazývaný též jako OnePlus 13T.

Certifikace prozradila, že telefon se bude pyšnit obrovským akumulátorem s kapacitou 6 200 mAh, a také podporou rychlého nabíjení s výkonem až 80 wattů. Na kompaktní smartphone se jedná o nečekaně vysoké hodnoty, koneckonců standardní OnePlus 13 má „pouze“ 6 000mAh baterii, a to se jedná o telefon s velkým 6,82″ displejem. Naproti tomu OnePlus 13T má mít pouze 6,3″ obrazovku – spekuluje se o OLED panelu s 1,5K rozlišením a vestavěnou čtečkou otisků prstů.

Ani v ostatních parametrech nemá OnePlus 13T zaostávat za vlajkovými modely – pohánět jej má čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, slušná má být i fotovýbava. V tuto chvíli se hovoří o 50Mpx hlavním fotoaparátu a 50Mpx teleobjektivu s 2× optickým přiblížením, předpokládáme však, že výrobce nevynechá ani širokoúhlou kamerku.

OnePlus 13T by měl údajně dorazit někdy v dubnu letošního roku, nemůžeme však potvrdit, že bude dostupný na globálním trhu. Je rovněž možné, že ve vybraných asijských zemích bude prodáván pod praporem mateřské značky Oppo.

Autor článku Jakub Karásek