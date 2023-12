OnePlus 12 zase udivuje. Dílenské zpracování některých kusů je přímo hrozivé

OnePlus 12 patří mezi nejlepší chytré telefony současnosti

Někteří uživatelé si ale stěžují na horší dílenské zpracování

Řada částí příliš dobře nelícuje a jeden zákazník objevil v telefonu i mrtvého brouka

Vlajkový model společnosti OnePlus s označením 12 si odbyl premiéru na domácím trhu už v minulém týdnu. Z pohledu specifikací se jedná o špičkový smartphone, který bez větších problémů snese srovnání s konkurencí od Samsungu, Xiaomi či Applu. Evropští zákazníci si na OnePlus 12 oproti Číňanům sice chvíli počkají, ale možná to není na škodu. Na sociální síti Weibo se totiž objevil příspěvek od novopečeného uživatele, kterého společně s telefonem čekalo i překvapení, bez kterého by se jistě obešel.

V OnePlus 12 našel mrtvého brouka

V příspěvku uživatel ukazuje, že jeho nově zakoupený OnePlus 12 v bílé barvě má v zadním skle mezeru, ve které se nachází mrtvý hmyz obalený lepidlem. Nejenže se na jedné straně nějakým způsobem dostal brouk pod sklo, ale na druhé straně je pod sklem také něco, co připomíná lidský vlas. Pro uživatele se muselo jednat o šokující zjištění, které není příliš obvyklé. Chytré telefony se obvykle sestavují ve velmi čistém, až sterilním, prostředí, aby se těmto věcem zabránilo. Otázkou tedy zůstává, kde přesně se stala chyba a jak mohlo zařízení s mrtvým broukem projít celým výrobním procesem.

Nalezení nečistot pod sklem je bezesporu nepříjemné, nicméně je nepravděpodobné, že by se jednalo o rozšířený problém. Co se však zdá být poměrně časté, je mezera pod zadním sklem OnePlus 12. Jak uvádí server Android Authority, několik prvních uživatelů zjistilo, že mezi sklem a modulem fotoaparátu jsou mezery a také přebytečné lepidlo z doby, kdy bylo zařízení sestaveno. V tomto případě se jedná už o větší problém pro OnePlus, neboť tyto konstrukční vady mohou mít z dlouhodobého hlediska vliv na fungování zařízení.

OnePlus 12 je prozatím stále dostupný pouze na území Číny, tudíž je velmi pravděpodobné, že do spuštění globálního prodeje, společnost tyto problémy vyřeší. Na druhou stranu se na světové trhy OnePlus 12 dostane už v příštím měsíci, tudíž má firma co dělat, aby chyby napravila. Zda se jim to podaří se dozvíme již brzy.