Oneplay v prosinci: ty nejlepší filmové a seriálové novinky, které vás přikovají k obrazovce

- Na platformu Oneplay v prosinci míří mnoho nových filmů, českých i zahraničních
- Už na konci listopadu dorazil životopisný film Duchoň a věhlasném slovenském zpěvákovi
- Chybět nesmí ani vánoční podívaná: těšit se můžete na klasiky jako je Grinch a Polární expres
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v prosinci?
Duchoň
- Datum premiéry: 30. listopadu 2025
- Hrají: Vladislav Plevčík, Anna Jakab Rakovská, Gregor Hološka, Agáta Spišáková, Vojtěch Kotek
Nový biografický film Duchoň (67 % na ČSFD) přináší životní příběh legendárního zpěváka Karola Duchoně, který se stal jedním z nejvýraznějších hlasů bývalého Československa. Tvůrci sledují jeho cestu od skromných začátků až po hvězdnou kariéru, přičemž se nevyhýbají ani temnějším stránkám jeho života – alkoholu, vztahovým krizím a tíze slávy.
O režii se postaral oblíbený Peter Bebjak, který stojí za oceňovanými seriály Devadesátky a Případy 1. oddělení, stejně jako za slovenským drama filmem Čára. Hlavní roli zpěváka Duchoně si zde zahrál Vladislav Plevčík, na ploše 99 minut se však představí i Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban či Anna Jakab Rakovská.
Grinch (Grinch)
- Datum premiéry: 6. prosince 2025
- Hrají: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon
Vánoční klasika studia Universal s Jimem Carreym v hlavní roli proměňuje Dr. Seussovu knižní pohádku v bláznivou, vizuálně extravagantní komedii. Grinch (62 % na ČSFD) je samotář žijící v jeskyni nad vesnicí Kdosice, který ze srdce nenávidí Vánoce a rozhodne se je místním obyvatelům ukrást.
Ron Howard v tomto filmu spojuje pohádkový humor, rodinné poselství a prvky satiry, které cílí na spotřební stránku svátků. Carreyho maska i fyzická komedie patří mezi jeho nejvýraznější výkony, díky čemuž se Grinch stal vánoční stálicí, která baví děti i dospělé napříč generacemi. Na Oneplay si tento vánoční film užijete s českým dabingem, kde Gringe namluvil demonický Boris Rösner.
Prázdniny (The Holiday)
- Datum premiéry: 13. prosince 2025
- Hrají: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Rufus Sewell
Romantická komedie Nancy Meyers Prázdniny (75 % na ČSFD) sleduje dvě ženy z opačných koutů světa, které si přes internet vymění domy, aby utekly od svých nešťastných vztahů. Britka Iris (Kate Winslet) končí v kalifornském luxusu, zatímco Američanka Amanda (Cameron Diaz) nachází klid v anglickém venkově.
Film zaujme svou „pohodovou“ atmosférou a kombinací humoru s emocemi. Charismatické obsazení, okouzlující prostředí i soundtrack Hanse Zimmera vytvářejí ideální vánoční film, který spojuje téma sebepoznání a druhých šancí v životě i lásce.
Polární expres (The Polar Express)
- Datum premiéry: 15. prosince 2025
- Hrají: Tom Hanks, Leslie Zemeckis, Debbie Carrington, Michael Jeter, Eddie Deezen
Režisér Robert Zemeckis přivezl do kin vizuálně odvážný animovaný film Polární expres (66 % na ČSFD), natočený kompletně pomocí techniky motion capture. Vypráví příběh chlapce, který během Štědrého večera nastoupí do tajemného vlaku směřujícího na Severní pól, kde má získat důkaz o existenci Santa Clause.
Film vyniká magickou zimní atmosférou a důrazem na víru, imaginaci a dětské kouzlo Vánoc. Vizuální styl i hudba Alana Silvestriho (Forrest Gump, Avengers) udělaly z Polárního expresu moderní vánoční klasiku, která dodnes okouzluje jak technickým zpracováním, tak emocemi.