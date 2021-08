Ohebný Pixel vsadí na čipset Google Tensor, prozradila beta Androidu 12

Operační systém Android se již brzy dočká své plné verze s číslovkou 12, nicméně prozatím se musíme spokojit s jeho beta verzí. Tu vývojáři a nadšenci už nějakou dobu pilně testují a tu a tam se stane, že uvnitř kódu objeví i nějakou doposud neznámou informaci. Posledním odhalením byly parametry hlavního fotoaparátu chystaného Pixelu 6.

Na sociální síti Twitter zveřejnil uživatel cstark27 informaci, že 4 z 5 zařízení ukrytých v kódu (konkrétně Oriole, Raven, Passport a „Slider“), budou využívat čipset s označením g5123b. Vzhledem k tomu, že aktuální čipset od Samsungu má označení 5123A, je velmi pravděpodobné, že se jedná o spekulovaný čipset Google Tensor.

Oriole, Raven, Passport, "Slider" are 4 out of 5 devices that have a modem referenced as "g5123b". The most recent Samsung Exynos ("shannon") modem is 5123A. Can't confirm the last one right now.

