Ohebný iPhone se blíží, levné to ale rozhodně nebude

Po letech údajného vývoje nejeden fanoušek (a ostatně i celý segment trhu) netrpělivě očekává příchod ohebné skládačky od Applu. Podle řady spekulací to vypadá, že bychom se skládacího smartphonu s nakousnutým jablkem ve znaku mohli dočkat již překvapivě brzy. Dnes známý analytik zveřejnil velmi vysokou předpokládanou cenu nového skládacího telefonu, která by mohla Apple přimět k tomu, aby jej nazval iPhone Ultra. Vše také nasvědčuje tomu, že skládací smartphony se konečně stanou mainstreamem.
iPhone Fold, nebo snad iPhone Ultra?
Načasování uvedení prvního skládacího iPhonu od Applu rozhodně není náhoda. Jak jsme mohli vidět v případě iPhonu Air a jeho technologického pokroku, Apple podle všeho podobných úspěchů dosahuje také u skládaček. Konkrétně se jedná o spekulovaný design bez viditelné rýhy v místu ohybu, který byl jednou z podmínek, za kterých byl Apple ochotný o výrobě vlastní skládačky vůbec uvažovat. Jednou z velkých otevřených otázek však zůstává cena, přičemž spekulace naznačují, že iPhone Fold (jak se také často označuje) od Apple bude pravděpodobně stát kolem 2 000 dolarů, tedy přibližně 51 tisíc korun s daní.
S odvoláním na analýzu dodavatelského řetězce a typické marže Applu očekává analytická společnost Fubon Research, že cena iPhonu dosáhne na mnohem vyšší částku, konkrétně na 2 399 dolarů (přibližně 61 tisíc korun s daní), což není vůbec málo, obzvláště s ohledem na konkurenci. Na druhou stranu jsou zákazníci zvyklí u Applu tolerovat vyšší ceny a celý trh s ohebnými telefony je stále ještě hledá tu správnou cestu, takže i s vyšší cenou by mohl gigant z Cupertina uspět.
Cena ohebného telefonu od Applu by nicméně nebyla jen výrazně dražší, ale takřka dvojnásobná oproti iPhonu 17 Pro. Pokud se cena bude pohybovat v rozmezí, které očekává společnost Fubon Research, čeká nás velmi pravděpodobně zajímavý test celého trhu a také toho, jak na vyšší částku zareagují nejen zákazníci, ale také konkurenti.