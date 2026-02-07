Ohebný iPhone má mít eso v rukávu, Apple vsadí na rekordní odolnost displeje

- Skládačka od Applu by měla nabídnout jednu zásadní konkurenční výhodu
- Ohebný panel by měl být odolnější, než na co jsme v současné době zvyklí
- Takzvaný „iPhone Fold“ by se mohl objevit už v letošním roce
Na ohebný iPhone čeká nejen velká řada potenciálních zákazníků, ale také konkurence. S čím se Apple hodlá, možná už v letošním roce, vytasit je prozatím záhadou, byť řada různých střípků pomalu prosakuje na veřejnost. Podle posledních informací Apple údajně vyhodnocuje odolnější technologii displejové fólie pro svůj první skládací iPhone, protože testuje materiály, které by mohly odlišit odolnost a pocit z obrazovky od konkurenčních zařízení.
Odolnější displej než u konkurence
Jak tvrdí zdroje serveru The Elec, Apple zkoumá možnost použití průhledné polyimidové fólie jako ochranné vrstvy, která by byla umístěna na ultratenkém skle použitém ve skládacím displeji. Zpráva uvádí, že společnost v současné době testuje dvě možnosti pro tuto vnější fólii: polyethylentereftalát (PET) a čirý polyimid (CPI). Většina dnešních skládacích displejů používá ultratenké sklo pro zlepšení jasu a tuhosti, avšak sklo stále vyžaduje flexibilní polymerovou fólii na povrchu, aby se zabránilo poškrábání a poškození. Jedná se o vrstvu, které se uživatelé skutečně dotýkají, což z ní činí klíčový faktor pro celkovou odolnost a pocit z používání.
Samsung aktuálně používá PET fólii jako ochrannou vrstvu na ultratenkém skle ve svých zařízeních Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. The Elec uvádí, že Apple plánuje vsadit na CPI, především z důvodu, aby se odlišil od konkurence. CPI je dražší než PET, ale má lepší povrchovou tvrdost a odolnost proti poškrábání. Kolon Industry se pravděpodobně stane dodavatelem tohoto materiálu, neboť má již hotovou linku na hromadnou výrobu fólií CPI, protože předvídala silnou poptávku po chystaných skládacích zařízeních. Čínská společnost Lens Technology by naproti tomu měla dodávat ultratenké sklo pro skládací iPhone a bude se starat o lepení finální ochranné fólie na sklo.
Konečné rozhodnutí o ochranné fólii by mělo být učiněno brzy, protože Apple pokračuje v testování zbývajících komponentů prvního skládacího iPhonu. Jiné spekulace naznačují, že zařízení bude vybaveno 7,8palcovým vnitřním displejem bez záhybů, 5,5palcovým krycím displejem, Touch ID, dvěma zadními fotoaparáty, čipem A20 a modemem C2. Očekává se, že bude uvedeno na trh společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max později v tomto roce.