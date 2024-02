Ohebný a rolovací zároveň. Takto by mohl vypadat budoucí Galaxy Z Fold

Samsung přemýšlí o smartphonu s ohebným a zároveň rolovacím displejem

Jeho podobu ukazuje patentová přihláška

Ve složeném stavu by telefon vypadal jako současný Galaxy Z Fold

Samsung má na svém kontě už pět generací ohebných smartphonů, a udržuje si pozici lídra tohoto odvětví. Čínská konkurence mu ale poměrně výrazně šlape na paty – pokud si Korejci budou chtít svoji pozici udržet, musí výrazněji inovovat, přeci jen poslední generace skládaček od Samsungu jsou na novinky poměrně chudé. Samsung zjevně o odvážných nápadech přemýšlí, otázkou však je, zda se mu je podaří zrealizovat.

Ohebný a skládací telefon v jednom

Samsung má výhodu v tom, že je jedním z předních producentů ohebných displejů a všelijak skládacích displejů, může tak vymýšlet produkty na základě toho, co mu současné technologie umožňují. Spoustu z nich jsme viděli na různých veletrzích ve formě konceptů, nyní jedno inovativní zařízení odhaluje patentová přihláška.

Zařízení vyobrazené v patentu má podobu ohebného smartphonu typu Galaxy Z Fold, ovšem s tím rozdílem, že jedno z křídel lze díky rolovacímu mechanismu vysunout do strany, a ještě tak zvětšit zobrazovací plochu do velikosti menšího tabletu. Vnitřní displej současné skládačky Galaxy Z Fold 5 má v diagonále 7,6″, pokud by se uměl ještě zvětšit, mohla by jeho úhlopříčka sahat k 9-10 palcům.

Bohužel jak patent ukazuje, ani možnost zvětšit zobrazovací plochu neřeší problém s poměrem stran – kompletně rozbalený displej má stále velmi blízko čtverci, což je velmi nepraktické například při přehrávání videa. Při jiných činnostech by ale větší plocha mohla být přínosem. Otázkou však je, o kolik by se kvůli rolovacímu mechanismu zvětšila hmotnost a tloušťka celého zařízení.

Galaxy Z Fold 6 s fotoaparátem, jaký má Galaxy S24 Ultra?

Každopádně jen nutné podotknout, že se stále jedná pouze o patentovou přihlášku, která se nikdy nemusí dočkat naplnění. V letošním roce od Samsungu očekáváme pokračovatele stávajících řad Galaxy Z Fold a Z Flip, přičemž první jmenovaný by se mohl dočkat i odlehčené levnější varianty. Nejnovější zvěsti rovněž hovoří o tom, že Galaxy Z Fold 6 nabídne hlavní fotoaparát s 200 Mpx rozlišením. S touto informací přišel důvěryhodný leaker @Tech_Reve, který má k Samsungu velmi blízko. Údajně má jít o stejný čip ISOCELL HP2, který najdeme u Galaxy S24 Ultra.