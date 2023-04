Oficiálně: známe termín odhalení Xiaomi 13 Ultra, dostane se do Evropy?

Na konci loňského roku Xiaomi odhalilo dva vlajkové modely Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro. Ty byly nejdříve představeny v Číně, ale dostaly se i na mezinárodní trhy včetně Evropy. Podle posledních zpráv přímo od výrobce se můžeme těšit na ještě jeden vylepšený model Xiaomi 13 Ultra, který bude v průběhu dubna uveden opět v Číně. V následujících měsících se pak dostane také na ostatní trhy a můžeme tedy doufat, že se dočkáme i u nás.

Hlavním lákadlem má být spolupráce se společnosti Leica, díky které budou k dispozici i exkluzivní fotografické schopnosti. Mezi očekávané parametry patří 32Mpx selfie kamera, čtveřice 50Mpx objektivů na zádech telefonu, přičemž se můžeme těšit na hlavní fotoaparát s označením Sony IMX989. Nechybí ale ani teleobjektiv, periskopický objektiv nebo širokoúhlý snímač.

Co se týče displeje, dorazí 6,7″ EL AMOLED LTPO panel s Quad HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Dostatečný výkon obstará čipset Snapdragon 8 Gen 2 a mluví se také o rychlém 90W nabíjení kabelem nebo 50W nabíjení bezdrátově. Očekává se 16 GB operační paměti typu LPDDR5x a 1TB úložiště UFS 4.0.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

— Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023