Obří únik her od Bethesdy: chystá se nový Doom i remaster Oblivionu

Microsoft důrazně pocítil důsledky soudního sporu s FTC ohledně akvizice společnosti Activision-Blizzard

Uniklý dokument odtajnil seznam chystaných her od Bethesdy, mezi nimiž nechybí nový Doom, Dishonored 3 či remastery Oblivionu a Falloutu 3

Výčet pochází z července 2020, některé informace tak již nemusí být aktuální

Přibližně před třemi lety vznikaly v ZeniMax Media, mateřské společnosti studií jako Bethesda Game Studios či id Software, vylepšené verze legendárních her The Elder Scrolls IV: Oblivion a Fallout 3 či pokračování série Doom. Vyplývá to z odtajněných soudních dokumentů ve sporu americké Federální obchodní komise (FTC) a Microsoftu ohledně akvizice herního vydavatelství Activision-Blizzard. Seznam titulů pochází z prezentace Microsoftu z července 2020, jejímž tématem byla tehdy diskutovaná koupě ZeniMaxu, ke které následně došlo v březnu 2021.

Ve znamení odkladů

V prezentaci pochopitelně figuruje řada oznámených a již vydaných titulů včetně vesmírného RPG Starfield či nepříliš povedené střílečky Redfall. S vydáním většiny her se tehdy počítalo o poznání dříve a mnohé termíny již z dnešního pohledu neplatí. Například zmíněný Starfield měl podle dobových odhadů dorazit už v roce 2021, avšak stalo se tak o dva roky později. Lze předpokládat, že s daty vydání výrazně zamíchala jednak pandemie covidu, jednak samotná akvizice, díky níž studia získala více času i finančních prostředků.

Návrat Oblivionu i Falloutu 3

Mnohem zajímavější je ovšem výčet dosud utajovaných projektů, mezi nimiž se nachází třeba zmíněné remastery Oblivionu a Falloutu 3 s plánovanými daty vydání v roce 2022, resp. 2024. Fanoušky jistě potěší zmínka o pokračování série Doom s podtitulem Year Zero (2023) včetně dvou rozšíření (2023, 2024). Pro fiskální rok 2024 se tehdy počítalo také s pokračováními značek Ghostwire: Tokyo a Dishonored. Seznam zahrnuje rovněž několik bezejmenných projektů s kódovými označeními Kestrel (2023, DLC o rok později) a Platinum. V přípravě měla být i neznámá licencovaná hra.

Na tomto místě se opět sluší připomenout, že jde o více než tři roky staré odhady, navíc před akvizicí Microsoftem. Ačkoliv tedy seznam poskytuje možný výhled do budoucnosti, zároveň nelze vyloučit, že některé projekty mohly projít výraznými změnami, nebo být dokonce úplně zrušeny.

Blíží se Indiana Jones?

Ve výčtu nechybí ani herní Indiana Jones, který měl původně dorazit na pulty obchodů už ve fiskálním roce 2022. Z toho vyplývá, že Indy od MachineGames by v tuto chvíli mohl být v pokročilejší fázi vývoje, což ostatně přednedávnem naznačil i kreativní ředitel Todd Howard v rozhovoru pro magazín Esquire. Více informací o chystaném projektu bychom se podle něj mohli dozvědět už v příštím roce.