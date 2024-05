Obří podvod na zákazníky? Rabbit R1 se maskuje za úplně obyčejnou Android aplikaci

Rabbit R1 je chytrá krabička využívající funkce umělé inteligence

Jak zjistil server Android Authority, v praxi se jedná o obyčejnou aplikaci

Ředitel Rabbitu se nařčení brání. Podle něj se v krabičce R1 skrývá mnohem více

Umělá inteligence je v poslední době velmi populární slovní spojení. Na vlnu AI se snaží naskočit prakticky každá firma, přičemž některé se snaží umělou inteligenci využít k obohacení svého produktu či služby, zatímco jiné se snaží na AI postavit celý svůj byznys plán. Výjimkou není ani krabička R1 od společnosti Rabbit, která svým zákazníkům, stejně jako například Humane AI, slibovala šikovného pomocníka do kapsy s využitím umělé inteligence. Jak se ale nyní ukázalo, firma Rabbit nebyla ke svým zákazníkům tak úplně upřímná.

Není všechno zlato, co se třpytí

Jak upozornil server Android Authority, v případě chytré krabičky Rabbit R1 není všechno zlato, co se třpytí. Během jejich testování se jim nezdálo, proč by Rabbit R1 mělo využívat pokročilé jazykové modely an činnosti, které stejně dobře zvládne také chytrý telefon, respektive aplikace. Jak nakonec odhalili, Rabbit R1 pohání Android, přičemž celé uživatelské prostředí je jen obyčejná aplikace. S trochou vynalézavosti a pomoci od jiného uživatele se Android Authority podařilo nainstalovat tuto aplikaci na klasický telefon, konkrétně Pixel 6a.

Po instalaci se telefon choval naprosto stejně, jako by se jednalo o krabičku Rabbit R1. Hardwarová tlačítka Pixelu fungovala pro pohyb v systému a proces nastavení účtu vypadal taktéž identicky. Vzhledem k tomu, že Rabbit R1 má mnohem menší displej s nižším rozlišením, zabral celý systém jen část obrazovky Pixelu 6a. Na funkčnost to nicméně nemá žádný vliv. Ačkoli některé funkce, jako například integraci Spotify, v Android Authority netestovali, je poměrně pravděpodobné, že většina z nich bude fungovat normálně, byť některé se asi nepovede spustit.

Dalo by se říci, že Rabbit R1 je jen velký podvod na zákazníky. Za cenu 200 dolarů (cca 5 600 Kč s daní) prodávala firma jen levný hardware s nainstalovaným AOSP a vlastním launcherem, přičemž schopnosti této chytré krabičky příliš neodpovídají očekáváním, které mají zákazníci od AI. Zakladatel a generální ředitel společnosti Rabbit Jesse Lyu pochopitelně nenechal tato prohlášení bez odezvy a vydal prohlášení: „Rabbit r1 není aplikace pro Android. Rabbit OS a LAM běží na cloudu s velmi specifickými úpravami AOSP a firmwaru nižší úrovně, proto lokální bootleg APK bez správného OS a koncových bodů cloudu nebude mít přístup k naší službě. rabbit OS je přizpůsoben pro r1 a nepodporujeme klienty třetích stran.“

Rabbit R1 má před sebou nicméně větší problém, než je toto zjištění. Na internetu se pomalu začínají objevovat recenze chytré krabičky a většina z nich nevyznívá pro R1 příliš pozitivně. Pro společnost bude do budoucna poměrně těžké si obhájit existenci poměrně drahého zařízení, když téměř každý z nás má v kapse chytrý telefon, který ji plnohodnotně zastoupí. Pro Rabbit by ve finále možná bylo lepší, kdyby vytvořili vlastní aplikaci či launcher pro Android.