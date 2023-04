Obří krádež iPhonů za 13 milionů. Neuvěříte, jaký fígl zloději vymysleli

Obchody Apple Store jsou vděčným cílem zlodějů po celém světě. Jablečná zařízení jsou totiž poměrně drahá a díky otevřenému konceptu také velmi snadno přístupná. Ostatně před pár lety musely obchody řešit poměrně kuriózní styl krádeží, kdy zloději jednoduše vběhli do prostorů Apple Store a v krátkém časovém úseku pobrali co nejvíce elektroniky. Způsob, jakým ale zloději vybílili washingtonský obchod Applu svým stylem připomíná animované seriály.

Apple Store v obchodním centru Alderwood Mall vykradli zloději šikovnou fintou – vloupali se totiž do nedalekého obchodu Seattle Coffee Gear, kde poté na záchodech vybourali díru. kterou se dostali do zázemí podniku Applu. Tímto dokázali obejít bezpečnostní opatření a ukrást celkem 436 iPhonů v hodnotě přibližně 500 tisíc dolarů (cca 13 milionů Kč s DPH). Zajímavostí je, že prodejna s potřebami pro přípravu kávy není v těsném sousedství Apple Store, tudíž zloději si před akcí museli detailně prostudovat plány budovy.

