Oblíbený seriál Ted Lasso dostane pokračování, čtvrtá řada už je na cestě

Snímek ze seriálu Ted Lasso
  • Na streamovací platformu Apple TV dorazí pokračování oblíbeného seriálu
  • Ted Lasso se vrátí už ve čtvrté řadě
  • Premiéra by měla být v průběhu mistrovství světa ve fotbale

Apple má na své streamovací platformě poměrně hodně filmů a seriálů z vlastní produkce, které opravdu stojí za shlédnutí. Jeden z těch nejlepších je bezesporu seriál Ted Lasso z prostředí nejvyšší anglické fotbalové soutěže, která pojednává o americkém trenérovi Tedu Lassovi, jenž se chopí kormidla fiktivního týmu AFC Richmond, který se snaží dovézt k co možná nejlepším výsledkům, zatímco řeší nejen pracovní, ale i osobní starosti sebe samého a hráčů, ale také lidí motající se okolo týmu. Popularita seriálu tvůrce donutila natočit ještě jednu řadu, jejíž premiéra se nezadržitelně blíží.

Ted Lasso se vrátí v příštím roce na Apple TV

Apple TV má na začátku roku 2026 nabídnout celou řadu nových seriálů i pokračování těch stávajících, ale premiéra, na kterou se mnoho diváků těší nejvíce, přijde až o něco později v průběhu roku. Ted Lasso je již dlouho jedním z nejpopulárnějších seriálů Apple TV. Přestože ho letos předstihly seriály Severance a Pluribus, tato oblíbená komedie se stále často umisťuje na předních místech žebříčku deseti nejoblíbenějších seriálů této streamovací služby. A v roce 2026 se seriál dočká svého dlouho očekávaného návratu na Apple TV.

Natáčení čtvrté řady seriálu Ted Lasso bylo oficiálně zahájeno letos v létě. Na základě obvyklého harmonogramu produkce se všeobecně očekávalo, že premiéra se uskuteční v příštím roce. Následné komentáře šéfa Warner Bros. TV Channinga Dungeyho však naznačují užší časové rozmezí pro uvedení seriálu – WB TV je produkční společnost, která za seriálem stojí. „Mluvíme teď o polovině příštího roku… Řekl bych, že někdy ve druhém čtvrtletí, případně o něco později,“ uvedl Dungey pro magazín Variety.



Seriálový fotbalový trenér Ted Lasso



Termín se může vždy změnit, ale podle všeho je aktuálně na pořadu dne uvedení 4. řady seriálu Ted Lasso v polovině příštího roku. První řada seriálu měla premiéru v srpnu 2020 a druhá řada v červenci 2021, takže letní premiéra by pro seriál nebyla žádnou novinkou. To by se perfektně hodilo k mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se koná v létě. Většina zápasů se bude hrát v USA, ostatní pak v Mexiku a Kanadě.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

