Oblíbený seriál Ted Lasso dostane pokračování, čtvrtá řada už je na cestě

- Na streamovací platformu Apple TV dorazí pokračování oblíbeného seriálu
- Ted Lasso se vrátí už ve čtvrté řadě
- Premiéra by měla být v průběhu mistrovství světa ve fotbale
Apple má na své streamovací platformě poměrně hodně filmů a seriálů z vlastní produkce, které opravdu stojí za shlédnutí. Jeden z těch nejlepších je bezesporu seriál Ted Lasso z prostředí nejvyšší anglické fotbalové soutěže, která pojednává o americkém trenérovi Tedu Lassovi, jenž se chopí kormidla fiktivního týmu AFC Richmond, který se snaží dovézt k co možná nejlepším výsledkům, zatímco řeší nejen pracovní, ale i osobní starosti sebe samého a hráčů, ale také lidí motající se okolo týmu. Popularita seriálu tvůrce donutila natočit ještě jednu řadu, jejíž premiéra se nezadržitelně blíží.
Ted Lasso se vrátí v příštím roce na Apple TV
Apple TV má na začátku roku 2026 nabídnout celou řadu nových seriálů i pokračování těch stávajících, ale premiéra, na kterou se mnoho diváků těší nejvíce, přijde až o něco později v průběhu roku. Ted Lasso je již dlouho jedním z nejpopulárnějších seriálů Apple TV. Přestože ho letos předstihly seriály Severance a Pluribus, tato oblíbená komedie se stále často umisťuje na předních místech žebříčku deseti nejoblíbenějších seriálů této streamovací služby. A v roce 2026 se seriál dočká svého dlouho očekávaného návratu na Apple TV.
Natáčení čtvrté řady seriálu Ted Lasso bylo oficiálně zahájeno letos v létě. Na základě obvyklého harmonogramu produkce se všeobecně očekávalo, že premiéra se uskuteční v příštím roce. Následné komentáře šéfa Warner Bros. TV Channinga Dungeyho však naznačují užší časové rozmezí pro uvedení seriálu – WB TV je produkční společnost, která za seriálem stojí. „Mluvíme teď o polovině příštího roku… Řekl bych, že někdy ve druhém čtvrtletí, případně o něco později,“ uvedl Dungey pro magazín Variety.
Nepřehlédněte
V Cupertinu si mnou ruce! Neuvěříte, kolik vydělaly největší seriálové hity na Apple TV+
Termín se může vždy změnit, ale podle všeho je aktuálně na pořadu dne uvedení 4. řady seriálu Ted Lasso v polovině příštího roku. První řada seriálu měla premiéru v srpnu 2020 a druhá řada v červenci 2021, takže letní premiéra by pro seriál nebyla žádnou novinkou. To by se perfektně hodilo k mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se koná v létě. Většina zápasů se bude hrát v USA, ostatní pak v Mexiku a Kanadě.