V Cupertinu si mnou ruce! Neuvěříte, kolik vydělaly největší seriálové hity na Apple TV+

Analytická firma Parrot Analytics zveřejnila příjmy Apple TV+ za několik seriálových hitů

Překvapivý úspěch zaznamenala první řada mysteriózního seriálu Severance

Nejvýdělečnějším pořadem je ale fotbalová komedie Ted Lasso

Není žádným tajemstvím, že službám od Applu se daří. Technologický gigant z Cupertina nicméně zpravidla nezveřejňuje konkrétní finanční výsledky jednotlivých divizí, mezi něž patří mimo jiné i streamovací platforma Apple TV+. „Mezeru“ v hospodaření Applu se pokouší vyplnit nová zpráva od Parrot Analytics, přední společnosti se zaměřením na data ze streamovacích služeb, která spolupracuje s firmami jako Disney či Amazon, pro které zpracovává analýzy o tom, jak si na trhu vedou v porovnání s konkurencí.

Překvapivé Odloučení

Nejnovější datová analýza, kterou původně zveřejnil magazín Deadline, se zaměřuje na příjmy největších seriálových hitů na Apple TV+. Údaje analytické společnosti vycházejí z její vlastní metodiky s názvem Content Valuation (volně lze přeložit jako hodnocení obsahu), který na základě vzorce hledá souvztažnost mezi diváckou poptávkou a počtem předplatitelů, a tedy i výší příjmů.

Možná nečekaný úspěch v tomto ohledu přinesla první řada mysteriózního seriálu Severance (v českém překladu Odloučení), jehož protagonista Mark (Adam Scott) vede tým zaměstnanců, kteří si nechali chirurgicky oddělit pracovní a volnočasovou paměť. Seriál, jehož očekávaná druhá řada odstartovala minulý týden, přinesl Applu podle odhadu Parrot Analytics 200 milionů dolarů.

Bohatá kopaná

O něco nižší částku, navíc napříč několika řadami, má mít na svém kontě špionážní drama Slow Horses, a to 184,8 milionů dolarů. Dařilo se i dramatu The Morning Show, které ze svých dosavadních tří řad přineslo do firemní kasy 299,4 milionů dolarů. Zdaleka největší hit na Apple TV+, komediální seriál z fotbalového prostředí Ted Lasso, dosud zvládl vydělat úctyhodných 609,4 milionů dolarů. Bude zajímavé sledovat, kolik se sympatickému kouči podaří přisypat s nadcházející čtvrtou sérií.

Závěrem je třeba zmínit, že magazín Deadline byl ve výběru zveřejněných informací poměrně selektivní a do svého článku zařadil pouze čtveřici seriálů, navíc za rozdílné časové úseky. Přesto se jedná o zajímavý vhled do účetních knih Applu. V Cupertinu do nich sice běžně zapisují spíše miliardy než miliony dolarů, i tak jde ale o nezanedbatelné částky.