Matt Murdock se vrací do Hell’s Kitchen. Sledujte první trailer z Daredevil: Born Again

Společnost Disney zveřejnila první ukázku z očekávaného superhrdinského seriálu Daredevil: Born Again

V hlavních rolích se vrací většina původních herců včetně Charlieho Coxe (Daredevil) a Jona Bernthala (Punisher)

Devítidílný seriál má premiéru už 4. března na streamovací platformě Disney+

Po oznámení, že společnost Disney naváže na úspěšný seriál od Netflixu s komiksovým hrdinou Daredevilem, zavládlo mezi fanoušky nadšení. To by se ale v roce 2023 nesměly objevit zákulisní informace, podle nichž se očekávaný projekt potýkal se závažnými produkčními problémy, kvůli nimž bylo nakonec nutné většinu natočeného materiálu hodit do koše a začít znovu prakticky od nuly.

Staří známí

Původní scénář například vůbec nepočítal s oblíbenými postavami Foggyho Nelsona (Elden Henson) a Karen Page (Deborah Ann Woll), věrnými společníky Matta Murdocka/Daredevila (Charlie Cox) v původních sériích od Netflixu.

První ukázka nicméně naznačuje, že po rozsáhlých přetáčkách se produkce vydala správným směrem. Dějištěm seriálu s názvem Daredevil: Born Again zůstává New York, do jehož čela se z neznámého důvodu dere Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), známý spíše jako záporák Kingpin, který Daredevilovi zatápěl už na Netflixu. Fisk se v traileru patrně snaží přesvědčit obyvatele, že zamýšlí z Velkého jablka vytvořit mnohem bezpečnější místo. Nicméně se nemůžeme zbavit dojmu, že v jádru Fiskovy politické ambice se ukrývá něco zkaženého.

Nová hrozba

Vedle několika krátkých prostřihů na Murdockovy parťáky Karen a Foggyho se k nadšení mnoha fanoušků v ukázce mihne také Franka Castle alias Punisher (Jon Bernthal). Trailer nám prozradil podobu také několika nových postav včetně Hectora Ayaly/Bílého tygra (Kamar de los Reyes) a Muse, jehož představitel zatím nebyl oficiálně odhalen. Jedná se o superpadoucha, který se poprvé představil v komiksu Daredevil od Charlese Soulea z roku 2016.

Trailer rozhodně nešetří krví a křupáním kostí. Marvel se tak snaží přiblížit nekompromisní estetice, díky níž se seriál od Netflixu výrazně odlišil od zbytku Marvel Cinematic Univerve. O výsledku se budeme moci přesvědčit už 4. března na Disney+.