Nový Zaklínač je za rohem. Další animovaný film má oficiální datum vydání

Premiéra filmu Zaklínač: Sirény z hlubin je plánovaná na 11. únor 2025

Hlavní zápletka bude kolem záhadných útoků na pobřežní obce

Studio předchozího animovaného filmu přineslo vizuálně úchvatné animace

Tento nový příběh nás znovu zavede do světa, kde na každém rohu číhá nebezpečí. Geralt z Rivie, kterému hlas opět propůjčuje Doug Cockle, je povolán do přímořských vesnic, kde dochází k brutálním útokům. Po jeho boku nebude chybět Marigold, známý bard a věčný optimista, jehož nezapomenutelný hlas opět oživí Joey Batey, známý ze seriálu.

Animace, která bere dech

Hlavní zápletkou filmu jsou záhadné útoky na pobřežní obce, které místní přisuzují mořským bytostem. Jak už to u Zaklínače bývá, pravda není nikdy černobílá. Geralt brzy zjistí, že stojí uprostřed starodávného konfliktu mezi lidmi a bytostmi z hlubin moře. Sirény jsou zobrazeny jako fascinující, ale smrtící tvorové, kteří neodpouštějí. Dokáže Geralt zabránit válce, která by mohla zničit obě strany?

Film volně vychází z povídky “Trochu se obětovat”, která je součástí knihy Meč osudu. Pro fanoušky literární série je to příslib návratu k hlubšímu vyprávění. Lidi, kteří četli knižní sérii by mohli ocenit kvalitní vyprávění a trochu více se vtělit do hlavní postavy.

Studio MIR, které vytvořilo i předchozí animovaný hit Zaklínač: Vlčí sen, se opět postaralo o vizuální stránku filmu. Milovníci anime stylu si přijdou na své, každý záběr je detailně propracovaný, od atmosférických pobřežních vesnic až po děsivé hloubky oceánu.

Zaklínač: Sirény z hlubin slibuje nejen akci a napětí, ale také emocionálně silný příběh. Navíc se můžeme těšit na návrat ikonických postav a další rozšíření světa, který získal miliony fanoušků po celém světě. Po úspěchu předchozího animovaného filmu je jasné, že Netflix má ambice vytvořit další nezapomenutelný zážitek.

Film bude dostupný na Netflixu od 11. února 2025. Českým divákům se dostane kompletního servisu, tzn. přijde jak s dabingem, tak titulkami. Takže si připravte popcorn, pohodlnou pohovku a nechte se unést příběhem plným magie a konfliktů. Svět Zaklínače je místem, kde hranice mezi dobrem a zlem často splývají. Tento nový příběh nám připomene, proč jsme si Geralta a jeho často nebezpečné mise tak oblíbili.