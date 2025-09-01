Oblíbený elektromobil dostane CarPlay Ultra. Nejde přitom o žádnou luxusní značku

- Systém CarPlay Ultra nemá na růžích ustláno
- Od jeho představení si našel cestu pouze do jednoho vozidla luxusní automobilky
- Nyní by se měl objevit v o poznání „lidovějším“ vozidle
Automobilky na tom dlouhodobě nejsou po softwarové stránce dvakrát dobře. I když se v poslední době na tento problém výrobci automobilů více zaměřili, pro většinu vozidel je stále lepší sáhnout po řešení z dílny Googlu či Applu. Oba giganti nabízejí dvě varianty infotainmentů – jeden z nich je odlehčený a neobejde se bez připojeného telefonu, ten druhý se kompletně stará o ovládání veškerých funkcí vozidla. V případě Applu se nazývá CarPlay Ultra a jedná se o skutečně plnohodnotnou náhradu za infotainment daného výrobce.
CarPlay Ultra bude využívat další automobil
Od svého představení má nicméně CarPlay Ultra jeden zásadní problém – automobilky se příliš neženou do jeho ostrého nasazení. I přes proklamace a sliby ze strany giganta z Cupertina, že se celá plejáda výrobců chystá na použití CarPlay Ultra ve svých vozech, prozatím k tomu přistoupil jen Aston Martin. A přiznejme si, nejde zrovna o automobil, který by si mohla dovolit běžná domácnost. Nyní to ale vypadá, že přibyde další vlaštovka stále relativně nového systému od Applu, tentokrát ze stáje jihokorejského výrobce Hyundai.
Jeho chystaný elektromobil Ioniq 3 by měl disponovat právě CarPlay Ultra, alespoň podle známého britského pořadu TopGear. Hyundai plánuje představit koncepční verzi modelu Ioniq 3 na autosalonu IAA Mobility, který začíná 9. září v německém Mnichově. TopGear popisuje tento vůz jako menší a cenově dostupnější elektromobil, který nabídne dojezd až 365 km na jedno plné nabití. Očekává se, že vozidlo bude uvedeno na trh v první polovině roku 2026. Zajímavostí je, že Ioniq 3 bude vyráběn v Turecku a nikoli v tuzemském závodě v Nošovicích, kde se již nyní vyrábějí například modely Tuscon či i30.
CarPlay Ultra nabízí hlubokou integraci se systémy vozidla, integrované aplikace, přizpůsobitelné widgety a další funkce. Rozhraní je přizpůsobeno každému modelu vozidla a identitě automobilky a řidiči si mohou vybrat z různých přednastavených možností designu. Zatímco některé automobilky, jako právě Aston Martin či Hyundai drží svůj slib, že CarPlay Ultra si najde cestu do jejich vozidel, jiní, jako kupříkladu Audi, BMW či Mercedes-Benz, ze svého závazku vycouvali.