Oblíbený Bevel přechází na bezplatný model. Připlatíte si jen za AI funkce

Michael Chrobok
20. 12. 10:00
0
Žena běhající v lese (ilustrační obrázek)
  • Aplikace Bevel, která nabízí komplexní přehled o zdraví a kondici, je nyní zdarma
  • Co se týče funkcí umělé inteligence, za ty si pořád musíte zaplatit
  • Pro stávající předplatitele chystají vývojáři kompenzaci

Chytrá zařízení, jako jsou hodinky či prsteny, o nás sbírají poměrně velké množství zdravotních informací, nicméně pokud jde o jejich vyhodnocení, už často tak dobrou práci neodvádí. Pokud navíc využíváte vícero nositelných zařízení, často je potřeba sáhnout po nějaké platformě, která všechna data dostane na jedno místo, jako je kupříkladu Zdraví od Applu. Vyhodnotit přehršel dat je ovšem složitější, než by se mohlo zdát, tudíž je příhodnější vsadit na pokročilé aplikace, jako je kupříkladu Bevel.

Jedna z nejlepších aplikací pro sledování zdraví je zdarma

Bevel přemění vaše data na personalizované informace a doporučení týkající se spánku, kondice, výživy a dalších oblastí, alespoň pokud tedy vlastníte zařízení s iOS. Aplikace na základě nasbíraných údajů dokáže komplexně vyhodnocovat váš zdravotní stav a kondici, přičemž vám také poradí v následných krocích, co dělat pro zlepšení v dané oblasti. To přijde vhod nejen pro aktivní sportovce, kteří hledají cesty, jak zlepšit svůj výkon, ale také pro obyčejné lidi, kteří se třeba jen chtějí lépe vyspat nebo mít přes den více energie.

Aplikace nedávno získala výrazné financování ve výši deseti milionů dolarů (cca 207 milionů korun) od General Catalyst, což vývojářům umožňuje rozšíření se na více platforem a podporu více integrací. Bevel již nyní funguje s Apple Watch a většinou nositelných zařízení využívajících Apple Health a nabízí integraci také s glukometry, jako jsou Dexcom a Libre. Aktuálně vývojáři také zpřístupnili integraci Garminem a chystají se i spolupráce s dalšími partnery.

Ta největší novinka ale přichází až nyní. Jednou z nevýhod Bevelu byl placený model, který uživatele přišel na 1290 korun ročně, pakliže chtěl mít přístup k historickým datům a řadě užitečných vyhodnocení. Tato bariéra ovšem v současné chvíli padá a možnost využívat aplikaci máte kompletně zdarma, byť s jednou výjimkou – funkce navázané na umělou inteligenci jsou stále k dispozici za poplatek. Pro uživatele, kteří mají aktivní předplatné, slíbil Bevel kompenzaci, avšak o co konkrétně půjde prozatím neprozradil.

