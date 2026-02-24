Oblíbené počasí se vrací v nové podobě. Acme Weather chce být lepším nástupcem Dark Sky

- Vývojáři populární aplikace pro sledování počasí Dark Sky se vytasili s novinkou
- Acme Weather pracuje s předpověďmi jiným způsobem, než konkurence
- Škoda jen drahého předplatného a aktuální nedostupnosti v naší oblasti
Je jen několik málo aplikací, které má ve svém chytrém telefonu prakticky každý. Mezi ně bezesporu patří také aplikace informující o předpovědi počasí, jež jednoduše nesmí chybět v žádném smartphonu. Pokud jde ale o konkrétní aplikaci, tady už se preference značně liší a každý má tu svou oblíbenou, na kterou nedá dopustit. Problém většiny aplikací o počasí ale spočívá v tom, že se velmi často musíte rozhodovat mezi povedeným designem a relativně přesnou předpovědí. Skvělým kompromisem byla aplikace Dark Sky, která byla tak úspěšná, že ji koupil samotný Apple.
Plnohodnotný nástupce Dark Sky
Nyní se někteří bývalí vývojáři dali opět dohromady a vytvořili novou aplikaci na kontrolu aktuálního a předpověď budoucího počasí s názvem Acme Weather. V blogovém příspěvku, ve kterém oznamuje novou aplikaci, tým vysvětluje, že jeho nový přístup spočívá v přijetí nejistoty předpovědi počasí. „Na většině aplikací pro předpověď počasí nás nejvíce štve to, jak zacházejí s nejistotou předpovědi. Je prostým faktem, že žádná předpověď počasí nikdy nebude stoprocentně spolehlivá: počasí je náladové, proměnlivé a chaotické. Předpovědi jsou často nesprávné. Místo toho, abychom předstírali, že budeme mít vždy pravdu, Acme Weather přijímá myšlenku, že naše předpovědi budou někdy nesprávné,“ vysvětlují vývojáři.
První způsob, jakým si Acme tuto funkci představuje, je v „alternativních budoucnostech“. Aplikace zobrazí předpověď, která bude podle ní ještě spolehlivější než ta používaná v Dark Sky, ale zobrazí také alternativní předpovědi, které ukážou, do jaké míry může být tato předpověď nesprávná. V zásadě platí, že hlavní předpověď je to, co se očekává, ale ostatní předpovědi jsou to, co je stále možné. Acme vysvětluje, že významný rozptyl v předpovědích ukazuje, jak může být předpověď nestabilní.
Pro zlepšení předpovědí počasí v reálném čase bude Acme Weather podporovat také crowdsourcingové hlášení komunity, které bude zobrazovat povětrnostní podmínky od uživatelů aplikace na základě jejich polohy. Acme Weather bude také podporovat různé typy map, včetně radaru a blesků, celkových srážek a sněhu, větru, teploty a vlhkosti, oblačnosti, tras hurikánů a dalších. Aplikace bude také podporovat komplexní sadu meteorologických oznámení pro varování před deštěm, výstrahy před nepříznivým počasím, blesky, stejně jako upozornění na duhu a západy slunce ve vaší oblasti.
Nepřehlédněte
Aplikace PID Lítačka 2.0 odhaluje novinky. Tmavý režim, lepší vyhledávání a něco pro elektromobily
V současné chvíli je Acme Weather k dispozici pouze pro operační systém iOS, nicméně vývojáři slibují, že již brzy přinesou také verzi pro Android a již aktivně pracují na náborech vývojářů. Drobnou překážkou je skutečnost, že aplikaci můžete zdarma používat po dobu čtrnácti dní, přičemž poté je potřeba zaplatit 25 dolarů (cca 620 korun) za roční předplatné. Poslední ranou je smutná realita toho, že aplikace prozatím není k dispozici v naší oblasti, avšak v dohledné době se snad dočkáme také v našich končinách.