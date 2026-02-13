Aplikace PID Lítačka 2.0 odhaluje novinky. Tmavý režim, lepší vyhledávání a něco pro elektromobily

- Hlavní město Praha, Středočeský kraj a vývojáři z Operátor ICT představili novou verzi aplikace PID Lítačka 2.0
- Novinky už nyní procházejí testovacím procesem, jde například o tmavý režim, širší filtry při vyhledávání a další
- Není jasné, kdy bude PID Lítačka 2.0 k dispozici, pravděpodobně koncem letošního roku, případně zkraje roku 2027
Aplikace PID Lítačka, kterou denně používá kolem 200 tisíc lidí v Praze a Středočeském kraji, dostane kompletně novou verzi. Po téměř osmi letech od svého spuštění přichází čas na zásadní modernizaci, kterou má na starosti opět městská společnost Operátor ICT.
Oblíbená aplikace nejen pro Pražany
Současná podoba aplikace naráží na své technologické limity, přestože si mezi cestujícími drží vysoké uživatelské hodnocení. „Moderní aplikace pro městskou mobilitu musí být především atraktivní, držet prst na tepu doby a vyhovět všem náročným požadavkům svých uživatelů,“ vysvětluje Jaromír Beránek, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.
Z původního nástroje pro nákup jízdenek a kuponů vyrostla Lítačka v komplexní dopravní platformu s téměř 2 miliony uživatelů. Dnes umí kromě nákupu jízdenek a vyhledávání spojů klasickou městskou hromadnou dopravou také navrhovat trasu na základě dalších dopravních prostředků: vlastního auta či kola, sdílených vozů a kol i taxi služeb. Přímo v aplikaci je rovněž možnost zaplatit si parkování v městských zónách nebo číst informace ohledně výluk a nahodilých změn v přepravě.
Co přinese PID Lítačka 2.0?
Jen v roce 2025 prostřednictvím aplikace lidé vyhledali přes 109 milionů spojení. Právě tato expanze vyžaduje stabilnější technologický základ. Nová verze PID Lítačka 2.0 si klade za cíl vytvořit technologicky robustní a flexibilní platformu schopnou reagovat na budoucí inovace, přičemž má zachovat klíčové funkce, které uživatelé znají.
Mezi dlouhodobě očekávané novinky patří zejména tmavý režim, po kterém uživatelé opakovaně volají. Aplikace také nabídne doporučování ideálního vagonu v metru pro rychlejší výstup (tuto funkci již nyní nabízí Mapy Google), možnost nákupu a aktivace více jízdenek najednou či jednodušší práci s parkováním včetně možnosti jeho předčasného ukončení, což patří k častým výtkám uživatelů.
Zásadní důraz je kladen také na vyhledávání spojení, které zůstává nejpoužívanější funkcí aplikace. Nová verze aplikace nabídne větší přehlednost a lepší kombinaci různých způsobů dopravy, aniž by se pro uživatele změnil základní princip vyhledávání spojení. Ze zveřejněného nového designu je taktéž patrné, že si uživatelé budou moci lépe přizpůsobit a „naklikat“ své oblíbené spoje, aby je nemuseli pokaždé vypisovat.
Budoucí vize
Investice do nové verze má podle vedení města dlouhodobý smysl. V budoucnu díky ní bude možné objednávat poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD nebo filtrovat bezbariérové spoje s návazností na bezbariérové výtahy, například ve stanicích metra.
Konkrétně od roku 2027 se PID Lítačka 2.0 stane nástrojem pro využívání poptávkové dopravy (PID Haló) ve Středočeském kraji, která bude přímo součástí aplikace. Jde o lokality, kupříkladu spádové spoje kolem Českého Brodu, kde se městu nevyplatí nasadit stálou linku autobusu, ten zde tedy bude tzv. na zavolanou.
Kdy PID Lítačka 2.0 vyjde?
Uživatelé se nemusí obávat komplikací při přechodu na novou verzi. Stávající aplikace zůstane plně funkční až do okamžiku, kdy ji nová generace nahradí formou běžné bezplatné aktualizace. Nová verze vzniká postupně a jednotlivé části jsou průběžně testovány s uživateli, aby odpovídaly reálným potřebám cestujících, zní od ICT Operátora.
Z oficiálního vyjádření Prahy ani od vývojářů ICT Operátora jsme se nedozvěděli, kdy je v plánu PID Lítačku 2.0 nasadit do ostrého provozu. Některé funkce jsou již nyní testovány na vybraném množství uživatelů, s ostrým nasazením tak lze počítat v průběhu druhé poloviny roku 2026, případně zkraje roku 2027.