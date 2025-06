Oblíbená 100GB SIM karta T-Mobilu znovu v prodeji. Je výrazně výhodnější než u konkurence

T-Mobile po 3 měsících znovu prodává svou 100GB datovou SIM kartu

Cena zůstala, stále je k dispozici za 300 korun měsíčně

Po 11 pravidelných platbách navíc dostanete jeden měsíc zcela zdarma

T-Mobile spustil jakýsi předvoj svých letních výhod. Po necelých 3 měsících znovu zařadil do nabídky 100GB datovou SIM kartu. Prodej je časově omezen, takže rozhodně neváhejte, pokud máte o datovou SIMku zájem. Cena se nezměnila, stále tak platí, že je výrazně výhodnější než obdobné nabídky konkurenčních operátorů.

100GB SIM od T-Mobilu

Předplacená datová SIM karta od T-Mobilu nabízí za 300 korun měsíčně 100GB balíček dat. Celý datový limit nabízí až 5G rychlost, dle podmínek konkrétně stahování při maximálně 300 Mb/s a nahrávání maximálně 50 Mb/s. Což vlastně neodpovídá plné 5G rychlosti. Pokud byste se SIM kartou chtěli odesílat zprávy či telefonovat, musíte se řídit dle platného ceníku: jedna SMS stojí 1,90 Kč a jedna minuta volání nemalých 4,50 Kč.

Ani tentokrát operátor nevynechal akci, při které vlastně ročně zaplatíte za kartu pouze jedenáctkrát. Po 11 úspěšných obnoveních 100GB balíčku (za 300 korun) dostanete 12. měsíc zadarmo. Jednoduchou matematikou dojdete k tomu, že ročně vás tato karta vyjde na 3 300 korun, takže 275 korun měsíčně.

Výhodnější než O2 i Vodafone

Zároveň má T-Mobile velkou výhodu oproti konkurenci. O2 tu stejnou předplacenku nabízí za 449 korun měsíčně, případně můžete sáhnout po 1TB roční předplacené kartě za 3 499 korun (v přepočtu 83,3 GB měsíčně za 291 korun).

Také Vodafone má v nabídce 100GB datovou GIGA kartu, ale ta vyjde taktéž na 449 korun měsíčně. I zde ale můžeme hovořit o zajímavé akci: pokud si 100GB balíček obnovíte nejpozději do 3 dnů od vypršení toho předchozího, získáte 50 GB jako dárek. Při řádném obnovování tak máte každý měsíc (kromě toho prvního) k dispozici 150 GB za zmíněných 449 korun. To už je celkem zajímavé – zaplatíte víc, ale máte i víc dat.

T-Mobile 100GB SIM nabízí aktuálně v rámci limitované akce do 30. června, nebo do vyprodání zásob. To je důležité, protože na rozdíl od O2 nebo Vodafonu, T-Mobile tuto kartu nemá jako součást běžné nabídky. Pořídit ji tedy můžete pouze během nahodilých prodejních akcí, případně od překupníků na Bazoši. Tam ale ceny atakují mnohem vyšší částky, čili tuto možnost rozhodně nedoporučujeme.

