Objednal iPhone 15 Pro Max, dostal Android. Kuriózní záměna baví internet

Namísto nejvybavenějšího iPhonu dostal zákazník padělek s Androidem

Podvod šel naštěstí rozpoznat už při pohledu na samotné zařízení

K záměně došlo pravděpodobně v distribučním řetězci

Pokud si objednáte chytrý telefon přímo od výrobce, tak nějak očekáváte, že vám bez větších problémů dorazí. To samé si myslel také Brit s přezdívkou theEdmard, který se pochlubil na síti Reddit se svým kuriózním příběhem. Objednal si totiž z oficiálních stránek Applu zbrusu nový iPhone 15 Pro Max, avšak jakmile zásilka dorazila od přepravce DPD, čekalo ho nepříjemné překvapení – telefon už na první dobrou vypadal velmi podezřele a po jeho zapnutí se ukázalo, že se jedná o čínskou kopii s operačním systémem Android.

Namísto iPhonu dostal Android

Po vybalení z krabice si totiž zákazník povšimnul, že na displeji telefonu je nalepená ochranná fólie. Nejprve se tedy domníval, že Apple udělal chybu a poslal mu jednotku z reklamace. To ale nebylo vše. „Další věc, které jsem si všiml po zapnutí byla, že displej příliš neodpovídá. Aktivní podsvícení i při zobrazení černé napovídalo, že se nejedná o OLED panel a ve spodní části se nacházela také výrazná brada,“ zmínil theEdmard. Po zapnutí telefonu prošel kupující pochybným procesem nastavení, při kterém se ujistil, že zařízení, které jim bylo oficiálně zasláno společností Apple, je padělek.

„Okamžitě jsem si všiml, že se jedná o zařízení se systémem Android. Možná by to přesvědčilo mého dědečka, ale mně to neošálilo,“ dodal theEdmard. Zákazník měl poměrně štěstí, že se do zařízení nepřihlásil pod svým Apple ID a vyhnul se také nastavení Apple Wallet, čímž by dal přístup ke svým citlivým údajům podvodníkům. Nebývá totiž příliš časté, že by z oficiálního obchodu dorazil falešný přístroj. Podobná praxe je mnohem častější například u pochybných prodejců použitých zařízení.

Zákazník se obrátil na podporu Applu, která mu přislíbila promptní vyřešení situace, nicméně jak se společnost k této záležitosti postaví, je otázka. Je velmi nepravděpodobné, že by falešný přístroj pocházel přímo od Applu, tudíž k záměně muselo dojít v distribučním řetězci, nejspíše u některého ze zaměstnanců kurýrní společnosti. Ačkoli jsou takové případy ojedinělé, příležitostně se stávají. Je tedy dobré být vždy ostražitý a jakékoli problémy co nejdříve řešit.