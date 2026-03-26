O2 má nové tarify NEO+, teď je navíc seženete s výraznou slevou

- O2 v únoru nasadilo nové tarify NEO+, které přidávají více dat a rychlejší surfování
- Každý zákazník navíc obdrží tisíce korun v kuponech na nákup nového hardwaru
- Původní ceny jsou u vyšších tarifů do konce března zlevněny až o 350 Kč při pořízení balíčku O2 Spolu
O2 výrazně vylepšilo své oblíbené tarify NEO+. Přidalo více dat, vyšší přenosové rychlosti a k tomu každý zákazník při aktivaci nového tarifu získá i kupon na nákup nového hardwaru. Aby toho nebylo málo, tyto nové tarify, které O2 představilo zkraje února, vybavilo ještě speciální slevou, takže je seženete hluboko pod ceníkovými cenami. Týká se vyšších tarifů s neomezenými daty.
To hlavní: vylepšené tarify NEO+
O2 spustilo aktualizované tarify NEO+, které zahrnují neomezená volání a SMS do všech sítí v ČR. Klíčové jsou navýšení datového objemu o 2 GB u nižších variant a vyšší rychlosti u prémiových, což je ideální pro streamování 4K videa, videohovory nebo hraní online her. V tabulce si můžete prohlédnout hlavní novinky u tarifů NEO+, jejich cenu v rámci balíčku O2 Spolu, aktuální akční cenu a původní cenu z ceníku operátora:
|Tarif
|Data
|Max. rychlost
|Běžná cena samostatně
|Akční cena samostatně
|Akční cena v O2 Spolu
|NEO+ Modrý
|6 GB (dříve 4 GB)
|Standard (5G)
|629 Kč
|–
|529 Kč
|NEO+ Bronzový
|14 GB (dříve 12 GB)
|Standard (5G)
|779 Kč
|–
|679 Kč
|NEO+ Stříbrný
|Neomezeno
|15 Mb/s (dříve 10 Mb/s)
|999 Kč
|849 Kč
|649 Kč
|NEO+ Zlatý
|Neomezeno
|40 Mb/s (dříve 20 Mb/s)
|1 199 Kč
|1 049 Kč
|849 Kč
|NEO+ Platinový
|Neomezeno
|Standard (5G)
|1 399 Kč
|1 249 Kč
|1 049 Kč
Akční ceny platí pro nové aktivace do 31. března letošního roku. Stávající zákazníci si mohou tarif vylepšit za 30 Kč (více dat) nebo 50 Kč (vyšší rychlost) přímo v aplikaci Moje O2. K tabulce ještě malé vysvětlení – na O2 Spolu slevu dosáhne každý zákazník, který na své faktuře kombinuje několik služeb, například telefon a pevný internet, případně několik čísel (třeba pro celou rodinu nebo pro vás a partnera).
Slevy na 5G telefony a příslušenství
Každý z vylepšených tarifů tak nabízí něco navíc – u datově omezených je to více gigabajtů, u těch neomezených je to více či méně posílená přenosová rychlost. Nicméně rozdíl mezi 10 a 15 Mb/s nejspíš většina z vás v praxi nepozná, dvojnásobný nárůst u Neo+ Zlatý z 20 na 40 Mb/s už při surfování zaznamenáte a jde o příjemnou novinku.
Další novinkou jsou slevové kupóny v hodnotě tisíců korun v každém tarifu: až dva kupony po 2 000 Kč na vybrané 5G smartphony a až tisícikorunové na zařízení kompatibilní s O2 Connect (například tablety, hodinky, kamery a podobně). Kupóny aktivujete v aplikaci Moje O2 a použít je můžete v e-shopu O2 nebo na prodejnách, jejich platnost je však omezena jen do konce roku 2026.
Příklady výhodných nákupů:
- Samsung Galaxy A26 (128 GB, bílý) – speciální cena k tarifu v e-shopu O2 4 989 Kč, po slevě 1 500 Kč.
- Lenovo Idea Tab 11 5G (4/128 GB, šedý) – speciální cena k tarifu v e-shopu O2 4 489 Kč, po slevě 1 000 Kč.
- Prémiové modely jako iPhone 17 Pro nebo Samsung Galaxy S26 pořídíte s extra slevou 2 000 Kč.
„Naši zákazníci si zaslouží nejlepší zážitek, který závisí na kvalitních zařízeních. Proto jim dáváme tyto výhody,“ komentuje novinky v nabídce Aleš Brázda, manažer hardwaru v O2. Operátor navíc vyzdvihuje snazší možnost upgradu na 5G pro zákazníky, kteří stále používají starší telefon s 4G. Kompletní přehled dostupných telefonů a dalšího hardwaru najdete v e-shopu O2.
O2 Connect: Propojení všech chytrých zařízení
Tarify Neo+ automaticky zahrnují O2 Connect – funkci pro sdílení dat, volání a SMS z hlavního tarifu do dalších zařízení přes extra SIM kartu nebo eSIM. O2 přitom jako jediný operátor v Česku nabízí první zařízení zdarma, další dvě za 99 korun měsíčně. V rámci O2 Connect si můžete připojit přes sdílenou SIM či eSIM třeba chytré hodinky, ale i další produkty.
Aplikace v praxi:
- Chytré hodinky – U podporovaných modelů (Samsung, Apple) můžete bez nutnosti mít u sebe telefon provést z hodinek hovory, přijímat a odesílat zprávy nebo streamovat hudbu či podcasty přímo do sluchátek. Ideální na běh, plavání či návštěvu posilovny.
- Tablety a kamery – Rodinný tablet pro děti nebo bezpečnostní kamera s plným přístupem k datům z tarifu.
- Dětské i seniorské hodinky nebo GPS obojky – Jednoduše budete mít přehled o tom, kde se nachází vaše ratolesti nebo jak je na tom příbuzný senior.
„Nechte telefon doma a zůstaňte spojeni přes hodinky – jste vždy k dosažení,“ vysvětluje Jakub Grabovský, odpovědný za O2 Connect. Spárování je jednoduché přes aplikaci a kompatibilní zařízení jsou dostupná ve speciální nabídce O2. V poslední době přibyly do seznamu zařízení podporujících O2 Connect třeba nové seniorské hodinky, fotopast značky Oxe nebo chytré hodinky Xiaomi, stabilně jsou zde i Apple Watch nebo Samsung Galaxy Watch. Připojit můžete i hodinky a zařízení, které nepořídíte u O2.
Bonusové služby pro ještě větší pohodlí
Výše jsme si přiblížili všechny novinky, které se pojí s omlazenou nabídkou tarifů Neo+. Kromě toho je součástí těchto tarifů rovněž:
- Data naplno – Až 5 dní v měsíci datujte na maximální 5G rychlosti bez omezení.
- O2 Security – Ochrana před viry, phishingem a online hrozbami na všech připojených zařízeních.
Nové tarify jsou určené primárně pro nové aktivace, nucený přechod aktuálně není v plánu. Stávající zákazníci si je mohou objednat v Moje O2 nebo prodejnách s ponecháním čísla.