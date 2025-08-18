O stažené soubory už nepřijdete: Google vylepší zálohování na Androidu

- Záloha na Androidu se rozšíří o další položku – stažené soubory
- Nová možnost se objevila v beta verzi Google Play Services
- Kolem novinky ale stále panuje několik nezodpovězených otázek
Záloha dat je jednou z nejdůležitějších činností, kterou byste v rámci technologií měli dělat pokud možno pravidelně. Ačkoli si tuto kratochvíli patrně nikdo z nás dvakrát neužívá, v případě nenadálé poruchy, ztráty zařízení či krádeže je dobré mít zálohu veškerých dat, abyste o ně jen tak nepřišli. V případě Googlu a jeho Androidu je dobré mít na paměti, že se ke všem datům nestaví stejně a automatické zálohy v rámci mobilního operačního systému neznamenají, že v případě obnovy dostanete své zařízení do shodného stavu s tím předchozím.
Zálohování na Androidu čeká vítaná změna
Google v současné době umožňuje zálohu dvou typů dat – fotografií/videí a ostatních dat na zařízení. Zatímco první varianta je poměrně jasná, ta druhá zahrnuje různé údaje, od nastavení telefonu, přes historii zpráv, až po data jednotlivých aplikací. Jenže co všechno tato ostatní data zahrnují a co nikoli? Zapomenout můžete například na stažené soubory skrze prohlížeč Chrome, které nejsou součástí záloh. A právě stažené soubory budou nově zahrnuty do balíku záloh.
Alespoň se tato možnost objevila v rámci aktualizace Google Play Services ve verzi 25.32.31 beta, jak upozornil server Android Authority. Kromě dvou výše zmíněných možností přibyla i nová položka, která umožní na servery Googlu automaticky zálohovat také stažené soubory. Pokud tedy s tímto typem dat pracujete často, půjde pro vás jistě o příjemnou a vítanou změnu. Vzhledem k tomu, že funkce je stále součástí testovací verze, nepodařilo se serveru Android Authority odpovědět na několik, poměrně zásadních, dotazů.
Kupříkladu není jisté, zda se pod položkou stažené soubory myslí jen data, která se nachází ve složce Stažené, nebo zda to zahrnuje veškerá data stažená s internetu, která se třeba nachází i v jiných složkách. Jisté není ani to, jestli Google bude v rámci těchto záloh omezovat typy souborů, které bude na svých serverech ukládat. Doufejme, že se odpověď nejen na tyto otázky dozvíme co nejdříve.