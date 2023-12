O PlayStation 5 je enormní zájem, Sony se chlubí 50 miliony prodaných konzolí

Prodeje PlayStation 5 raketově rostou

Za poslední půlrok Sony prodalo okolo 10 milionů konzolí

Celkem japonská společnost pokořila metu 50 milionů prodaných kusů

Na konzolovém trhu je velkých hráčů jen hrstka – Sony, Microsoft a Nintendo. Zatímco třetí jmenovaná firma má svou vlastní ligu a s více než 130 miliony prodaných konzolí jasně dominuje trhu, zbylá dvojice svádí lítou bitvu o srdce hardcore hráčů. Microsoft se s prodeji svého Xboxu už nějakou dobu veřejně nechlubí a soustředí se především na svůj Game Pass, nicméně Sony se za svá prodejní čísla stydět nemusí. Ostatně jejich PlayStation 5 se prodává nadmíru dobře.

PlayStation 5 se prodává nadmíru dobře

Ve středu Sony oznámilo, že prodalo přes 50 milionů konzolí od jeho uvedení na trh v roce 2020. Toto číslo ukazuje, jak moc se prodeje PS5 zvyšují, protože společnost Sony v červenci oznámila, že prodala více než 40 milionů kusů. Za poslední půlrok tedy japonská společnost prodala okolo 10 milionů zařízení, což není vůbec špatné číslo. „Jsme vděční za všechny naše hráče, kteří zakoupili PS5, a jsme nadšeni, že v letošní sváteční sezóně máme poprvé od uvedení na trh plnou zásobu konzolí PS5 – takže každý, kdo si ji chce pořídit, si ji může pořídit,“ uvedl v prohlášení Jim Ryan, prezident a generální ředitel společnosti Sony Interactive Entertainment.

Právě nedostatek čipů v letech okolo pandemie způsobilo (nejen) na trhu s konzolemi paradoxní situaci, kdy velcí hráči uvedli nové konzole, ale na pultech obchodů jich bylo jen minimum. Prodeje tak alespoň v začátcích nebyly příliš optimistické, nicméně nyní se již situace stabilizovala a nedostatek již není na pořadu dne. V trochu odlišné situaci se nacházelo Nintendo, které mělo vytvořené dostatečné zásoby a také se nespoléhalo na nejmodernější čipy, kterých byl nedostatek. I díky tomu mohla japonská firma prodávat své konzole bez větších zádrhelů.

Jak upozornil deník Financial Times, podle údajů společnosti Ampere Analysis vzrostly prodeje PlayStation v letošním roce o 65 procent na 22,5 milionu kusů, čímž překonaly prodeje konzolí Switch a Xbox za stejné období, které klesly o 18, respektive 15 procent. To naznačuje, že společnost Sony je na dobré cestě splnit svůj cíl dodat 25 milionů konzolí do března 2024.