Nvidia získala od Mety zakázku století: miliony čipů pro AI superpočítače budoucnosti

- Meta a Nvidia uzavřely víceletou dohodu na dodávky milionů AI čipů generací Blackwell a Rubin pro Metina datová centra po celém světě.
- Součástí smlouvy jsou poprvé i samostatné procesory Nvidia Grace, které Meta nasadí jako první firma na světě ve velkém průmyslovém měřítku.
- Analytici odhadují hodnotu dohody na desítky miliard dolarů, přičemž Meta plánuje do roku 2028 investovat do americké infrastruktury celkem 600 miliard dolarů.
Nvidia a Meta Platforms oznámily masivní rozšíření dlouhodobého technologického partnerství: Meta v příštích letech nasadí miliony AI čipů od Nvidie v rámci vícegenerační, víceleté smlouvy. Finanční podmínky dohody zveřejněny nebyly, nicméně analytik Ben Bajarin ze společnosti Creative Strategies odhaduje, že jde „rozhodně o desítky miliard dolarů.“
Blackwell, Rubin a ti druzí
Dohoda zahrnuje jak aktuální GPU čipy řady Blackwell, tak připravované procesory nové generace Rubin. Největší novinkou je zahrnutí samostatných CPU procesorů Nvidia Grace, které Meta nasadí jako první velká technologická firma na světě bez kombinace s GPU v rámci jednoho serveru.
Nvidia označila tento krok za vůbec první nasazení Grace CPU v průmyslovém měřítku. Podle analytika Bajarina jsou tyto čipy „navrženy pro inferenční a agentické úlohy“, tedy pro provoz AI aplikací v reálném čase.
Nejde jen a pouze o čipy
Součástí smlouvy jsou také síťové přepínače Spectrum-X Ethernet od Nvidie, které zajišťují propojení GPU v rozsáhlých datových centrech, a bezpečnostní technologie Nvidie pro AI funkce v aplikaci WhatsApp.
Dohoda zapadá do širšího investičního plánu Mety: společnost se zavázala investovat do roku 2028 celkem 600 miliard dolarů do americké infrastruktury a postavit 30 datových center, z nichž 26 bude na území USA. Dvě největší jsou ve výstavbě už teď – gigawattové centrum Prometheus v Ohiu a pětigigawattový komplex Hyperion v Louisianě. Jen letos plánuje Meta do AI investovat až 135 miliard dolarů.
Čeká nás masivní rozšíření
Přestože Meta spolupracuje s Nvidií už více než deset let, nová smlouva výrazně rozšiřuje rozsah i hloubku vztahu obou gigantů. A hlavně přichází v době, kdy se Meta zajímá i o alternativní řešení. V listopadu loňského roku se totiž objevily zprávy, že společnost jedná s Googlem o využití jeho TPU čipů v datových centrech od roku 2027. Nvidia tehdy ztratila na burze přes čtyři procenta.
Akcie Nvidie jsou od začátku roku 2026 v mírném minusu, investoři sledují, zda si výrobce čipů udrží dominanci i ve chvíli, kdy Amazon, Google a Microsoft nasazují vlastní AI procesory. Nová dohoda s Metou je tak pro Nvidii jasným argumentem, že zájem hyperscalerů o její technologie trvá. A Jensen Huang se může zase jednou poplácat po zádech.