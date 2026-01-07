Nvidia posouvá DLSS o úrověň výše: nová verze 4.5 slibuje více snímků i lepší obraz

- Nvidia představila novou verzi DLSS s označením 4.5
- Ta zahrnuje Super Resolution druhé generace a nový režim 6× Multi Frame Generation
- Některé novinky jsou k dispozici už nyní, na jiné si budeme muset počkat
Když dojde na umělou inteligenci a její nasazení v praxi, patří Nvidia mezi přední firmy v této oblasti. Na veletrhu CES společnost oznámila další významnou aktualizaci své funkce Deep Learning Super Sampling (DLSS) s označením 4.5, která zahrnuje model Super Resolution druhé generace a nový režim 6× Multi Frame Generation pro grafické karty řady RTX 50, který využívá umělou inteligenci k generování až pěti dalších snímků pro každý jednotlivý vykreslený snímek. Především hráči se tak mají na co těšit.
Více snímků a plynulejší obraz
DLSS 4.5 je k dispozici pro všechny grafické karty RTX už nyní, avšak nejlépe bude fungovat na nejnovějších kartách Nvidia RTX řady 40 a 50. Nejnovější model je navržen tak, aby celkově zlepšil kvalitu obrazu a snížil výskyt některých artefaktů, které jsme vídali u DLSS 4. „Tento model druhé generace je náš dosud nejsofistikovanější,“ říká Henry Lin, ředitel produktového managementu v Nvidii pro server The Verge. „Využívá pětinásobný výpočetní výkon oproti původnímu modelu, je trénován na výrazně rozšířeném souboru dat s vysokou věrností a také plně využívá naše GPU řady GeForce RTX 40 a 50, které těží z rychlejších a pokročilejších jader Tensor.“
Nvidia aktualizovala svůj model DLSS, aby lépe rozuměl scénám ve hrách, a mohl tak pomocí dat herního enginu vylepšit osvětlení, jemnější hrany a čistotu pohybu. Na briefingu Nvidia předvedla vylepšení DLSS 4.5 v různých hrách: kupříkladu v The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nový model snížil ghosting, v Indiana Jones and the Great Circle se zlepšil anti-aliasing a v určitých scénách v Kingdom Come: Deliverance II je méně shimmeringu.
Nvidia na jaře uvede také nový režim 6× Multi Frame Generation pro majitele grafických karet řady RTX 50. Nový režim, který je určen pro hraní her v rozlišení 4K při 240 Hz, bude generovat pět dalších falešných snímků pro každý vykreslený snímek, namísto maximálně tří dalších v DLSS 4. Režim Dynamic Multi Frame Generation naopak bude automaticky přepínat mezi různými úrovněmi Multi Frame Generation v závislosti na tom, kdy potřebujete více nebo méně falešných snímků.
„Když je grafika hry opravdu náročná na výpočet, režim se přepne a zvýší Frame Generation potřebnou k překlenutí poklesů výkonu, čímž zajistí, že obraz na vašem monitoru s vysokou obnovovací frekvencí zůstane plynulý,“ vysvětluje Lin. „Jakmile se pracovní zátěž sníží, režim plynule sníží multiplikátor, aby počítal pouze to, co je potřeba.“ DLSS 4.5 bude k dispozici pro více než 400 her a aplikací prostřednictvím aplikace Nvidia, což umožní majitelům RTX vynutit 4.5 ve hrách, které ještě nebyly aktualizovány.