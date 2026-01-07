TOPlist

Nvidia posouvá DLSS o úrověň výše: nová verze 4.5 slibuje více snímků i lepší obraz

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 1. 20:00
0
Logo společnosti Nvidia
  • Nvidia představila novou verzi DLSS s označením 4.5
  • Ta zahrnuje Super Resolution druhé generace a nový režim 6× Multi Frame Generation
  • Některé novinky jsou k dispozici už nyní, na jiné si budeme muset počkat

Když dojde na umělou inteligenci a její nasazení v praxi, patří Nvidia mezi přední firmy v této oblasti. Na veletrhu CES společnost oznámila další významnou aktualizaci své funkce Deep Learning Super Sampling (DLSS) s označením 4.5, která zahrnuje model Super Resolution druhé generace a nový režim 6× Multi Frame Generation pro grafické karty řady RTX 50, který využívá umělou inteligenci k generování až pěti dalších snímků pro každý jednotlivý vykreslený snímek. Především hráči se tak mají na co těšit.

Více snímků a plynulejší obraz

DLSS 4.5 je k dispozici pro všechny grafické karty RTX už nyní, avšak nejlépe bude fungovat na nejnovějších kartách Nvidia RTX řady 40 a 50. Nejnovější model je navržen tak, aby celkově zlepšil kvalitu obrazu a snížil výskyt některých artefaktů, které jsme vídali u DLSS 4. „Tento model druhé generace je náš dosud nejsofistikovanější,“ říká Henry Lin, ředitel produktového managementu v Nvidii pro server The Verge. „Využívá pětinásobný výpočetní výkon oproti původnímu modelu, je trénován na výrazně rozšířeném souboru dat s vysokou věrností a také plně využívá naše GPU řady GeForce RTX 40 a 50, které těží z rychlejších a pokročilejších jader Tensor.“

Nvidia aktualizovala svůj model DLSS, aby lépe rozuměl scénám ve hrách, a mohl tak pomocí dat herního enginu vylepšit osvětlení, jemnější hrany a čistotu pohybu. Na briefingu Nvidia předvedla vylepšení DLSS 4.5 v různých hrách: kupříkladu v The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nový model snížil ghosting, v Indiana Jones and the Great Circle se zlepšil anti-aliasing a v určitých scénách v Kingdom Come: Deliverance II je méně shimmeringu.

Nvidia na jaře uvede také nový režim 6× Multi Frame Generation pro majitele grafických karet řady RTX 50. Nový režim, který je určen pro hraní her v rozlišení 4K při 240 Hz, bude generovat pět dalších falešných snímků pro každý vykreslený snímek, namísto maximálně tří dalších v DLSS 4. Režim Dynamic Multi Frame Generation naopak bude automaticky přepínat mezi různými úrovněmi Multi Frame Generation v závislosti na tom, kdy potřebujete více nebo méně falešných snímků.



Grafická karta (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Nedostatek pamětí drtí i samotnou Nvidii, příští rok to pocítí hlavně hráči

„Když je grafika hry opravdu náročná na výpočet, režim se přepne a zvýší Frame Generation potřebnou k překlenutí poklesů výkonu, čímž zajistí, že obraz na vašem monitoru s vysokou obnovovací frekvencí zůstane plynulý,“ vysvětluje Lin. „Jakmile se pracovní zátěž sníží, režim plynule sníží multiplikátor, aby počítal pouze to, co je potřeba.“ DLSS 4.5 bude k dispozici pro více než 400 her a aplikací prostřednictvím aplikace Nvidia, což umožní majitelům RTX vynutit 4.5 ve hrách, které ještě nebyly aktualizovány.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Chytrý zámek Yale Linus L2
Rychlejší, bezpečnější, univerzální. Aliro má ambice sjednotit chytré zámky
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 20:30
0
Lenovo na CES ukázalo dva notebooky s rolovacím displejem. Jeden se roztahuje do šířky, druhý do výšky
Notebook, který roste před očima. Lenovo má jedinečné novinky s rolovacím displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 19:00
0
Roborock Saros Rover
Vysavač s nohama? Roborock ukázal skvělý koncept, navíc první svého druhu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Chytrý telefon Xiaomi 15T
Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Má špičkový foťák, skvělý výkon a vyjde už na 9 990 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:37

Kapitoly článku