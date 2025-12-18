Nedostatek pamětí drtí i samotnou Nvidii, příští rok to pocítí hlavně hráči

- Nvidia plánuje v první polovině příštího roku snížit produkci herních grafik řady RTX 50 o 30 až 40 %
- Hlavní příčinou je globální nedostatek paměťových modulů GDDR7 a snaha maximalizovat zisky u dražších modelů
- Opatření zasáhne především střední třídu, konkrétně modely RTX 5060 Ti a RTX 5070 Ti
Americký technologický gigant Nvidia se podle zpráv z dodavatelského řetězce připravuje na razantní snížení výroby svých grafických karet řady GeForce RTX 50. V první polovině roku 2026 by mělo dojít k poklesu produkce o 30 až 40 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.
Za všechno můžou paměti
Důvodem je kritický nedostatek paměťových čipů standardu GDDR7 a strategické rozhodnutí firmy upřednostnit výnosnější segmenty trhu. Informace pocházející od čínského serveru BoBantang a potvrzené zdroje z řad výrobců karet (AIC partnerů) naznačují, že Nvidia čelí logistickým komplikacím, které ji nutí k přísné alokaci zdrojů. Nedostatek se přitom netýká jen nejnovějších modulů GDDR7, ale zasahuje širší spektrum paměťových komponentů.
Podle serveru Benchlife se plánované omezení dodávek dotkne především dvou klíčových modelů: GeForce RTX 5060 Ti se 16 GB paměti a RTX 5070 Ti. Rozhodnutí dává z čistě byznysového pohledu smysl. Model RTX 5060 Ti 16GB totiž využívá stejné množství drahé paměti jako výrazně dražší a ziskovější RTX 5080. Stažením čipů z levnějších karet může Nvidia uspokojit poptávku po prémiových modelech RTX 5080 a 5090, případně posílit zásoby pro profesionální řadu RTX PRO, kde jsou marže nejvyšší.
Trh v napětí
Pro běžné spotřebitele a hráče to ale není ani trochu dobrá zpráva. Karta RTX 5060 Ti s 16 GB VRAM je díky své kapacitě paměti považována za ideální volbu pro moderní hry, které jsou na video paměť čím dál náročnější. Pokud Nvidia výrobu tohoto modelu omezí, zákazníci budou nuceni buď sáhnout po variantách s menší kapacitou (např. 8 GB), které mohou v budoucnu technologicky zaostávat, nebo si výrazně připlatit za nejvyšší modely.
Situaci na trhu s PC komponenty navíc komplikuje rostoucí cena pamětí typu DDR5 a NAND. Pokud se predikce o 40% propadu výroby naplní, hrozí reálné riziko vzniku další „grafické krize“. Pamatujete ještě na mánii kolem těžby kryptoměn? Tehdy se trh taky vyprázdnil a sehnat slušnou grafickou kartu bylo poměrně těžké a poměrně na dlouho.
Zdražování a nedostupnost?
Kombinace nízkých skladových zásob a vysoké poptávky obvykle vede k prudkému nárůstu maloobchodních cen, což není pro běžné hráče nic příjemného. Nedostatek pamětí se nemusí dotknout jen a pouze karet GeForce, ale spekuluje se už o tom, že i kvůli pamětem rostou náklady na výrobu Switche 2 i Nintendu, kde se taky údajně začíná spekulovat o zdražení konzole.
Zatímco se Nvidia soustředí na maximalizaci zisků v době omezených dodávek, celá situace může krátkodobě destabilizovat celý trh s herním hardwarem. Hráči, kteří plánují upgrade svého stroje na začátek roku 2026, by tak měli počítat s horší dostupností a potenciálně vyššími náklady na pořízení nových komponentů. A jak moc se bude situace stabilizovat třeba v druhé polovině příštího roku je teď těžké odhadovat.