Nvidia hlásí nejlepší výsledky v historii: rekordní tržby, vyprodané grafiky a ještě lepší výhled na další kvartál

Michael Chrobok
Michael Chrobok 20. 11. 19:00
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obklopený penězi (ilustrační obrázek)
  • Americký výrobce čipů Nvidia oznámil rekordní zisky za třetí kvartál letošního roku
  • Daří se jak jeho datovým centrům, tak prodeji grafických karet
  • V následujícím kvartálu očekává firma ještě lepší výsledky

Umělá inteligence je v současné době tématem číslo jedna, a i když stránky webů plní informace o nových modelech a jejich schopnostech, bez patřičného hardwaru můžeme na tuto moderní vymoženost zapomenout. Mezi přední firmy v tomto ohledu patří Nvidia, jejíž čipy a grafické karty pohání současné „AI šílenství“, což se pozitivně projevuje na finančních výsledcích. Konkrétně Nvidia prodala více čipů pro umělou inteligenci než kdykoli předtím a překonala tak své vlastní odhady ve výsledcích za třetí kvartál roku 2026.

Nvidii se daří a očekává růst i do budoucna

Nejenže Nvidia dosáhla rekordních tržeb ve výši 57 miliard dolarů (cca 1,2 bilionu korun), ale také zvýšila svůj obrat v oblasti datových center o 10 miliard dolarů za pouhé čtvrtletí. Z oblasti datových center vykázala rekordních 51,2 miliardy dolarů (cca 1 bilion korun), což představuje 66% nárůst oproti loňskému roku. Pro mnohé je Nvidia jistým barometrem možné „AI bubliny“, přičemž samotná firma neočekává zpomalení růstu příjmů z datových center – její výhled na čtvrté čtvrtletí je neuvěřitelných 65 miliard dolarů (cca 1,3 bilionu korun), což by vyžadovalo, aby její čtvrtletní tržby vzrostly o dalších 8 miliard dolarů za pouhé tři měsíce.

Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang uvedl, že firma prodává všechny čipy pro AI servery, které dokáže vyrobit. „Prodeje Blackwellu jsou mimořádné a cloudové GPU jsou vyprodány,“ neskrýval Huang nadšení. Neznamená to ovšem, že by Nvidia neměla co prodávat. „Máme spoustu Blackwellů, které vám můžeme prodat, a další Blackwelly jsou na cestě,“ objasnil pro Bloomberg své tvrzení. Nvidia dodává, že její čip Blackwell Ultra je hlavním motorem nejnovějšího nárůstu v datových centrech. „Blackwell Ultra je nyní naší vedoucí architekturou ve všech kategoriích zákazníků, zatímco naše předchozí architektura Blackwell zaznamenává rostoucí silnou poptávku.“



Kromě toho se tržby plynoucí z herního byznysu meziročně zvýšily o 30 procent, což je dobré znamení pro čipy Blackwell, které se potýkaly s nejistým startem s rozporuplnými recenzemi grafických karet řady RTX 50 na začátku tohoto roku. Během telekonference s investory působil Huang sebevědomě, když byly vzneseny obavy ohledně možného růstu AI bubliny. „Hodně se mluví o AI bublině. Z našeho pohledu vidíme něco úplně jiného. Přechod k agentické a fyzické AI bude revoluční,“ dodal Huang. Ať už je současná mánie ohledně umělé inteligence přehnaná, či nikoli, v dohledné době nejspíše bude o vše související s AI značný zájem.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

