NVIDIA GeForce Now přichází na iOS. V App Store však aplikaci nehledejte

Herní streamovací služby to mají na platformách iOS a iPadOS složité. Apple donedávna jejich aplikace kvůli porušování zásad App Store blokoval, poté přišel s „kompromisem“ – rozcestník streamovaných her v App Store být může, ovšem každá hra v něm musí být v App Store umístěna samostatně. Tato nabídka se ze zjevných důvodů nesetkala s pochopením, a proto to provozovatelé herních služeb musí zkoušet jinak. Nejsnadnější a pravděpodobně jediná cesta vede přes internetový prohlížeč.

GeForce Now spustíte v Safari

Společnost NVIDIA včera oznámila spuštění služby GeForce Now pro iOS, a to skrze internetový prohlížeč Safari. Služba zatím běží v beta verzi a je dostupná i v Evropě včetně České republiky. Abyste si mohli hry v GeForce Now vychutnat na vašem iPhonu/iPadu, musíte mít nainstalovaný operační systém iOS/iPadOS minimálně ve verzi 14.2. Služba běží na adrese https://play.geforcenow.com/, přičemž využít můžete jak placené, tak bezplatné členství; ve druhém případě jste limitování délkou hraní a nutností čekat na spojení.

NVIDIA pro hraní doporučuje připojit herní ovladač, některé hry by mělo být možné ovládat přímo skrze dotykovou obrazovku. To bude i případ hry Fortnite, která by měla být v horizontu několika týdnů skrze službu GeForce Now dostupná. Tento oblíbený akční titul by se tak na iOS vrátil oklikou poté, co byl kvůli porušování zásad odstraněn z App Store a studiu Epic Games byl zablokován vývojářský účet.

NVIDIA zároveň oznámila i další novinky týkající se služby GeForce Now – do služby postupně přibývají další hry (naposledy Watch Dogs: Legion s RTX, Among Us a Assassin’s Creed Valhalla, chybět nebude ani očekávaný Cyberpunk 2077. Služba GeForce Now bude také brzy podporovat digitální obchod GOG. V příštím roce by mělo být možné GeForce Now provozovat i skrze prohlížeč Google Chrome v systémech Windows, Android a Linux.

