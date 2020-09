Stadia, xCloud i GeForce Now dostávají zelenou do App Store. Má to ale velký háček

Obchod s aplikacemi App Store je perfektně fungující a vydělávající platformou s jasně danými pravidly, a jakékoliv jejich porušení znamená „vyhnání z ráje“. Své o tom ví herní studio Epic Games, které kvůli nesouhlasu s odváděním 30% poplatků za každou transakci přišlo nejprve o hru Fortnite v App Store a poté i o celý vývojářský účet.

Herní streamovací služby mají do App Store cestou otevřenou, ale…

Apple chce mít nad svým obchodem (a transakcích v něm) absolutní kontrolu, na což narazili i provozovatelé herních streamovacích služeb. V App Store nenajdete aplikace Google Stadia, Microsoft xCloud nebo GeForce Now, neboť na tento druh služeb dosavadní pravidla jablečného obchodu nepamatovala. A zřejmě ani pamatovat nechtěla – Apple rozhodně netouží po tom, aby si jeho zákazníci instalovali do iPhonů a iPadů služby umožňující hrát nepřeberné množství her, a přitom do jablečných trezorů neodváděli ani halíř.

Streamování obsahu je nicméně čím dál populárnější, a proto se s touto problematikou Apple musel nějakým způsobem vypořádat. Výsledkem je aktualizace pokynů, která herní stramovací služby v App Store v zásadě povoluje, ovšem jejich provozovatelé to rozhodně nebudou mít jednoduché. Pokud by chtěl například Microsoft vydat pro iOS/iPadOS aplikaci xCloud, musel by z ní vytvořit prostý rozcestník, ze kterého povedou odkazy na jednotlivé hry umístěné v App Store samostatně. Každá z nich by musela mít v obchodě aplikací:

vlastní kartu s popisem, hodnocením, recenzemi, možností správy přes rodičovskou kontrolu apod.,

přihlašování přes Apple účet,

a co je nejdůležitější – navázání na platební systém Apple ukrajující z každé transakce 30 % do jablečných kapes.

Microsoft: nová pravidla nabídnou špatnou zákaznickou zkušenost

Nedá se tak předpokládat, že provozovatelé herních služeb po této nabídce Apple s radostí skočí, Microsoft se již k aktualizaci podmínek App Store vyjádřil s tím, že navržené opatření by po zákazníka znamenalo špatnou zkušenost. Hráči prý chtějí otevřít jednu aplikaci a z ní přímo naskočit do hry, podobně jako u hudebních nebo videoaplikací. Nikdo nechce být nucen k tomu, aby si instaloval sto samostatných aplikací, přestože budou sloužit pouze k cloudovému hraní.

O streamovacích herních službách na jablečných platformách se tak patrně povedou ještě dlouhé debaty, stejně jako o výši poplatku za každou transakci. Nedá se ale počítat, že by Apple projevil vůli jakkoliv ustupovat.