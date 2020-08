Apple splnil výhrůžky. Epic přišel o vývojářský účet

Vývojářské studio Epic Games si před dvěma týdny dovolilo propašovat do populární hry Fortnite vlastní platební systém, čímž došlo k porušení podmínek obchodů Google Play Store a Apple App Store. Jednalo se o cílenou provokaci, kterou chtěli vývojáři Epic Games vyjádřit nesouhlas s vysokými desátky odváděnými Applu a Googlu za in-game platby a vyvolat debatu o uzavřenosti ekosystémů těchto technologických gigantů.

Větší část bitvy se odehrává na jablečném bojišti, neboť do Androidu je možné nainstalovat Fortnite bokem, zatímco na iOS jej už nedostanete. Pokud máte hru na svém iPhonu nainstalovanou, je stále hratelná, ovšem příští sezónu hra již logicky nedostane. Epic ji nemůže nijak aktualizovat, neboť hra byla z App Store odstraněna, a Epic navíc čerstvě přišel o svůj vývojářský účet.

Tímto činem Apple vyhrožoval před dvěma týdny, přičemž studio Epic Games okamžitě požádalo soud o předběžné opatření, které by firmě z Cupertina v tomto kroku zabránilo. Důvodem byl zejména strach o budoucnost Unreal Engine, na kterém jsou postaveny hry nejen od Epicu, ale i od dalších uznávaných vývojářských studií. Soud rozhodl poměrně šalamounsky – zakázal Applu brát si jako rukojmí Unreal Engine, avšak zablokování klasického vývojářského účtu nezatrhl.

S účet Epic Games tak přišly jablečné systémy iOS a iPadOS o další tituly od tohoto studia, např. Battle Breakers nebo Blade Stickers. Hrát je sice nadále můžete, ale bez budoucích aktualizací a možnosti si je znovu stáhnout. Ve hrách také nebude možné nakupovat.

Apple v oficiálním stanovisku uvedl, že jej uzavření vývojářského účtu Epic Games mrzí, ale že jinou možnost neměl – poslední aktualizace Fortnite i přes mnohá upozornění opakovaně porušovaly pokyny App Store a jejich přijetí by bylo nespravedlivé vůči ostatním vývojářům. S tímto stanoviskem šéf Epic Games Tim Sweeney nesouhlasí, byť ve své odpovědi přiznává, že zmíněné updaty zasílané do App Store obsahovaly in-game platby skrze vlastní platební systém.

Apple's statement isn't forthright. They chose to terminate Epic's account; they didn't *have* to.

Apple suggests we spammed the App Store review process. That's not so. Epic submitted three Fortnite builds: two bug-fix updates, and the Season 4 update with this note. pic.twitter.com/VpWEERDp5L

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 28, 2020