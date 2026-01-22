Nvidia chystá velká návrat. Brzy představí ARMový procesor pro počítače s Windows

- Nvidia se po více než deseti letech vrátí mezi výrobce procesorů pro spotřebitelské počítače
- Ještě v tomto čtvrtletí údajně představí výkonný ARMový čipset, který zřejmě předčí i ty nejvýkonnější Snapdragony
Počítačům s operačním systémem Windows spoustu let dominují x86/64 procesory od Intelu a AMD, v poslední době se ale jejich hegemonii snaží narušit Qualcomm se svými ARMovými čipy. Tato iniciativa je reakcí na úspěšné procesory Apple Silicon v počítačích Mac, ačkoliv Microsoft koketoval s ARMovými procesory dávno před Applem – už v roce 2012 uvedl na trh tablet Surface s ARMovým procesorem Nvidia Tegra 3 a systémem Windows RT. I když tento projekt selhal na plné čáře, letos by mohlo dojít k velkému comebacku – proslýchá se totiž, že již brzy by měly na trh přijít nové počítače s procesory od Nvidie.
Počítače s procesory od Nvidie dorazí už letos
Prapor architektury ARM ve světě Windows drží americká společnost Qualcomm se svými procesory Snapdragon X Elite, které v průběhu letošního roku vystřídá ještě výkonnější druhá generace. Qualcomm se ale musí připravit na příchod velké konkurence – podle serveru DigiTimes totiž už v tomto čtvrtletí dorazí na trh první notebooky postavené na platformě Nvidia N1X.
Procesor Nvidia N1X nebyl nikdy oficiálně představen, dle dostupných informací by se mělo ale jednat o obdobu čipu GB10, který pohání linuxový AI mini-superpočítač DGX Spark. Tento čip je high-endová bestie s 20jádrovým procesorem, grafikou na úrovni RTX 5070 a vysoce výkonným neurálním koprocesorem. O vývoj tohoto čipsetu se Nvidia podělila s tchajwanským MediaTekem.
Nvidia údajně plánovala uvést čip N1X už v loňském roce, avšak kvůli globální ekonomické situaci a nesouladu s časovou osou vydávání nových verzí operačního systému Windows musela premiéru odložit na letošek. Podle DigiTimes je v přípravě hned několik variant, přičemž ta první by měla být odhalena v prvním kvartále letošního roku, další tři jsou pak očekávané v druhém čtvrtletí.
Nvidia bude nepochybně své čipy škálovat tak, aby je mohla nasadit do co nejširšího spektra zařízení. I tak se ale počítá s jejich nasazením spíše v prémiových strojích s vysokým výkonem a také vysokou cenou, koneckonců loni v červnu se spekulovalo o prvotním nasazení v herním notebooku Dell Alienware.
