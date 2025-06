Debut v herním notebooku? Nvidia chystá výkonný ARMový procesor pro Windows

Qualcomm nebude jediným výrobcem ARMových procesorů pro počítače s Windows

Koncem letošního roku se údajně dočkáme výkonného počítačového čipsetu od Nvidie

Debutovat má v herním notebooku Dell Alienware

V minulém roce Microsoft zavedl novou kategorii počítačů nazvanou Copilot+ PC, spadají do ní všechny stroje, které disponují výkonnou neurální jednotkou pro lokální akceleraci AI úloh. Díky tomu tyto počítače disponují bonusovými AI funkcemi obsaženými v systému Windows 11. Předními představiteli Copilot+ počítačů se staly stroje poháněné ARMovými čipsety od Qualcommu, které kromě zmíněné neurální jednotky nabízí i efektivní chod projevující se ve vysoké výdrži na jedno nabití.

Qualcomm je zatím jediným výrobcem ARMových procesorů pro počítače s Windows, brzy se ale patrně dočkáme i čipů od jiných firem – spekuluje se o AMD, MediaTeku a Nvidii. Poslední zmíněná dvojice prý dokonce plánuje uvést svůj společný čip ještě v letošním roce.

Dell chystá herní počítač poháněný ARMovým procesorem od Nvidie

Podle tchajwanské publikace United Daily News připravuje společnost Dell nový počítač z herní rodiny Alienware, který má pohánět ARMový procesor od Nvidie. V jejím případě by se nejednalo o první pokus o vstup do světa počítačových procesorů – první dvě generace tabletů Microsoft Surface z let 2012 a 2013 poháněly procesory Nvidia Tegra 3 a Tegra 4, poté Redmondští přesedlali na procesory od Intelu.

Chystaný čip od Nvidie má vzniknout v kooperaci s tchajwanskou firmou MediaTek – ta se má postarat o procesorovou jednotku, zatímco Nvidia má obstarat grafickou část údajně využívající architekturu Blackwell. To zní slibně, neboť počítače s procesory od Qualcommu se na hraní her nehodí – jednak jejich grafické čipy nedisponují dostatečným výkonem, drtivá většina současných her navíc není s těmito čipy kompatibilní.

Zda procesory od Nvidie potíže s kompatibilitou vyřeší, v tuto chvíli nevíme, o grafický výkon by ale nouze být neměla – podle youtube kanálu Moore’s Law is Dead by připravovaný čipset měl mít spotřebu mezi 80 a 120 watty.

A kdy bychom se měli prvního novodobého počítače s procesorem od Nvidie dočkat? Generální ředitel společnosti Dell Michael Dell loni naznačil, že by se tak mělo stát už v letošním roce. Pokud ve vývoji nedojde k nějakému významnému zpoždění, mohli bychom se dočkat buď koncem tohoto, nebo začátkem příštího roku.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.