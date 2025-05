AMD chystá úsporný ARM procesor. Pohánět má jeden z příštích počítačů Surface

AMD údajně připravuje úsporný ARMový procesor pro počítače s Windows

Jako první bychom se s ním měli setkat příští rok v některém z počítačů Surface

Vlastní ARMový procesor by chtěla v příštím roce představit i Nvidia

Microsoft v posledních letech výrazně ořezal svoji nabídku počítačů Surface a ořezává ji i nadále. Již brzy prý bez náhrady ukončí výrobu Surface Laptopu Studio 2, takže mu v nabídce zůstanou pouze dvě nejpopulárnější řady – Surface Laptop a Surface Pro. Redmondští obě řady nabízí ve dvou variantách – pro běžné spotřebitele s ARMovými procesory od Qualcommu a pro firmy s procesory od Intelu. Příští rok by měla přibýt ještě třetí verze s překvapivým procesorem.

Nejlevnější Surface s procesorem od AMD?

Podle zjištění serveru Windows Central, který se odvolává na spolehlivého informátora KeplerL2, bychom se v příštím roce měli dočkat nových zařízení Surface s procesorem od AMD. Nemá se však jednat o žádný z rodiny procesorů Ryzen, ale o zbrusu nový ARMový čipset vyvíjený pod kódovým označením Sound Wave.

KeplerL2 tvrdí, že chystaný čipset má disponovat pouze 6 procesorovými jádry (2 výkonná, 4 efektivní) a integrovaným grafickým čipem postaveným na architektuře RDNA 3.5 se čtyřmi výpočetními jednotkami. Celý čip má překvapit velmi nízkým TDP pohybujícím se mezi 5 a 10 watty, bude tedy určen do nepříliš výkonných, zato úsporných zařízení.

Do jakých počítačů hodlá Microsoft tento čip nasadit, zatím nevíme. Vzhledem k očekávánému výkonu, který bude patrně výrazně nižší než v případě aktuálně používaného Snapdragonu X Plus/Elite, lze předpokládat, že redmondští chystají zbrusu nový úsporný počítač nebo tablet – možná duchovního nástupce tabletu Surface Go. Přeci jen současnou nabídku tvoří spíše dražší stroje a levnější vstupenka do rodiny Surface v ní chybí.

ARMových procesorů pro počítače bude více

Exkluzivitu Qualcommu v ARMových procesorech pro počítače zřejmě nenaruší pouze AMD, spekuluje se rovněž, že příští rok svůj čip uvede i společnost Nvidia a možná i tchajwanský MediaTek.

Letos na podzim bychom se rovněž měli dočkat druhé generace procesorů Snapdragon X Elite, která by měla pohánět aktualizované modely Surface Laptop (8. edice) a Surface Pro (12. edice) – ty by mohly dorazit už na podzim letošního roku.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.