TOPlist

Nový rok drtí cenu iPhonu Air o tisíce. Nejtenčí iPhone zlevnil na pouhých 25 490 Kč

PR článek
PR článek 6. 1. 17:54
Chytrý telefon iPhone Air

Nový rok sotva začal a rovnou z kraje přináší první zajímavou akci. iPhone Air, jeden z nejnovějších přírůstků v nabídce Applu, výrazně zlevnil. A protože jde o model, který se na trh dostal teprve nedávno, je tahle sleva o to zajímavější. Cena z původních téměř 30 tisíc spadla o 4 500 Kč, čímž se novinka stává výrazně dostupnější.

iPhone Air parádně zlevnil

iPhone Air je postavený na jednoduché myšlence: nabídnout moderní iPhone v co nejlehčím a nejtenčím provedení. A přesně to splňuje. Je příjemně kompaktní a díky své nízké váze neunaví ruku ani po delším používání. Apple u něj mimo tenké tělo sází na typicky čistý design a pevnou titanovou konstrukci.

Novoroční sleva potom posouvá iPhone Air do mnohem dostupnější cenové hladiny. Z původních třiceti tisíc spadl na pouhých 25 tisíc, což je rozdíl, který už stojí za pozornost. Nejde totiž o starší model ani doprodej zásob, ale o poměrně čerstvou novinku, která se díky téhle ceně stává jedním z nejzajímavějších tipů na upgrade do nového roku. V ceně navíc najdete i prodlouženou záruku na 3 roky úplně zdarma.

  • iPhone Air jen za 25 490 Kč (běžně 29 990 Kč)

Chytrý telefon iPhone Air

V Mobil Pohotovosti teď koupíte výhodně nejen iPhone Air, ale i jiné favority od Applu, se kterými nový rok nastartujete nejlépe. Do slev padly iPhony, iPady, ale i MacBooky a příslušenství. Nabídka lednových slev je tak skutečně široká.

Nakupujte zlevněné modely už teď právě ZDE

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Robot Zeroth W1
Ikonický robot WALL-E ožívá. Zeroth ho chce prodávat běžným zákazníkům
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 17:00
0
Lego Smart Play (1)
Největší revoluce od minifigurky. Lego uvádí chytré kostky plné senzorů
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:00
0
Chytré světlo Govee Ceiling Light Ultra
Govee na CES boduje novými světly. Hlavními taháky jsou Matter a AI
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0
Mobilní ovladač Gamesir Pocket 1
Nostalgie za sedm stovek? Nový ovladač promění váš telefon ve starý dobrý Game Boy
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 14:00
0

Kapitoly článku