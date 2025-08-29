Nový Plaud Note Pro je tady: přináší nové GPT-5 a má i vlastní OLED displej

- Nový chytrý diktafon Plaud Note Pro nabízí širší podporu pro jazykové modely
- Navíc dostal malý displej, který zobrazuje informace a stav baterie
- Cena je 189 eur, zůstal i základní bezplatný tarif s 300 minutami záznamu za měsíc
Společnost Plaud dnes představila prémiovější a vylepšenou verzi svého chytrého diktafonu postaveného na generativní umělé inteligenci. Plaud Note Pro je koncepčně stejný jako předchůdci, nabízí ale svižnější umělou inteligenci, podporu pro další jazykové modely a maličký displej, který zobrazuje například stav baterie.
Nový Plaud Note Pro
V základu nový Plaud pracuje stejně. Nahraje zvuk – například rozhovor, telefonát nebo pracovní poradu – následně záznam přepíše do textu v jednom ze 112 podporovaných jazyků (včetně češtiny i slovenštiny) a s tímto textem dále pracuje pomocí generativní umělé inteligence. Sympatickou novinkou je možnost pomocí tlačítka v reálném čase zvýraznit určité části rozhovoru, což pak Plaud zahrne do zápisu.
Z výběru podporovaných jazykových modelů potěší nejnovější GPT-5 od OpenAI, ale také Gemini 2.5 Pro od Googlu nebo Claude Sonnet 4 od amerického startupu Anthropic. To umožňuje lepší analýzu multimodálních vstupů (audio, text, obrázky) a sofistikovanější zpracování dat. Starší modely Plaud také využívaly GPT a jiné LLM, ale novinka jde dál v integraci širší nabídky a optimalizaci pro profesionální uživatele.
Magnety zůstaly, přibyl displej
Na první pohled poznáte nový Plaud Note Pro díky malému OLED panelu na horní části. Obrazovka s úhlopříčkou 0,95″ nabízí svítivost až 600 nitů, je kryta sklíčkem Gorilla Glass. Během nahrávání zobrazuje stav a také zbývající procenta baterie. Výdrž se vyšplhala na 30 hodin nehrávání bez nutnosti nabíjet.
Jinak jde více méně o stejné zařízení. Zůstala i vychytávka v podobě magnetu, díky čemuž můžete placku připnout na záda iPhonu s MagSafe, anebo jej nosit v náprsní kapse zcela bez telefonu. Diktafon je tenoučký necelé 3 milimetry a váží kolem 30 gramů.
Cena a dostupnost
Pořizovací cena je 189 eur (asi 4 600 korun), oficiální česká cena však zatím oznámena nebyla. V omezené míře jej můžete používat zdarma (300 minut měsíčně, 15 vzorů profesionální sumarizace), případně s jedním ze dvou předplatných:
- Plán Pro za 99 dolarů ročně (2 100 korun) – 1 200 minut záznamu měsíčně
- Plán Unlimited za 239 dolarů ročně (5 000 korun) – neomezený počet minut
Při objednání z oficiálních stránek je doprava do České republiky zdarma, v tuto chvíli však jde o předprodej. První objednávky budou doručeny v průběhu října tohoto roku.