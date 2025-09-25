TOPlist

Nový Pixel 10 můžete mít brutálně výhodně. Vyjde na pár stovek měsíčně, akce ale brzo končí

PR článek 25. 9. 17:09
Chytrý telefon Google Pixel 10

Zbývá posledních pár dnů, kdy můžete ulovit novinky od Googlu za ty nejnižší ceny. Google v posledních týdnech představil kompletní řadu Pixel 10 a právě teď ji pořídíte za nejvýhodnějších podmínek. U všech modelů totiž můžete využít obří výkupní bonus až 6 250 Kč, který vám výrazně sníží cenu při koupi a nově i pronájmu.

Využít výkupní bonus můžete ale pouze do 30. září. Tento den končí také velká soutěž o Google Pixel 10 úplně zdarma, která ještě stále probíhá na Instagramu a Facebooku Mobil Pohotovosti.

Pixel 10 Pro na rok zdarma

K 30. dni v měsíci končí možnost využít výkupního bonusu při pronájmu a tím mít nový Google Pixel 10 Pro téměř na rok zdarma. Novinku si totiž můžete pronajmout už za 599 Kč měsíčně a úplně poprvé v rámci pronájmu využít výkupní bonus až 6 250 Kč. To znamená, že pokud si telefon pronajmete, a poté u Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý smartphone, zaplatí vám bonus téměř celý rok pronájmu.

Díky tomu si můžete novinku užívat už za neuvěřitelných 8 126 Kč, přitom běžně stojí 27 990 Kč. Po dvou letech telefon jednoduše vrátíte (s běžným opotřebením se počítá) a můžete přejít na nový model. Zařízení je navíc po celou dobu kryto zárukou, a pokud byste ho přece jen potřebovali reklamovat, dostanete náhradní zařízení úplně zdarma.

Právě teď nejvýhodněji

Absolutně nejvýhodnější je do konce měsíce nejen pronájem, ale také koupě – při té totiž výkupní bonus opět srazí výslednou cenu až o 6 250 Kč. Všechny novinky tak můžete právě teď pořídit za jedinečně nízkou cenu.

Ceny novinek po odečtení bonusu:

Kapitoly článku