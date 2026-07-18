Nový iPhone 18 Pro skutečně dostane vysněnou novinku. Má to ale jeden háček

- Z posledních informací vyplývá, že nejnovější iPhony 18 Pro a Pro Max obdrží variabilní clonu fotoaparátu
- Ta výrazně zlepšuje univerzalitu celé sestavy, hlavně vzhledem k focení v noci
- Promítne se to však do ceny, která u obou modelů může vzrůst až o 2 800 korun
Do zářijového představení nové generace iPhonů zbývají necelé 2 měsíce a internetem kolují další informace o připravované řadě iPhone 18 Pro. Nejnovější únik tentokrát přináší další důkazy o tom, že Apple skutečně nasadí u nejvyššího modelu iPhone 18 Pro Max fotoaparát s variabilní clonou. Ta by měla výrazně rozšířit možnosti fotografování, ale zároveň lze očekávat, že zvedne výrobní náklady; a možná i finální cenovku.
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Variabilní clona se objevila v interních materiálech
O variabilní cloně se v souvislosti s iPhony spekuluje už několik měsíců, možná i let, tentokrát ale informace vycházejí z analýzy interních diagnostických souborů, které se objevily po úniku dat společnosti Tata Electronics. Právě v nich se podle dostupných informací nachází zmínka o mechanismu ovládajícím clonu fotoaparátu.
iPhone 18 Pro getting variable aperture camera , but it’ll cost Apple 50% more! pic.twitter.com/1QtzHnXxwm
— Adham🇱🇷 (@adhamuxi) May 29, 2026
Únik zároveň naznačuje, že hlavní snímač by měl být nahrazen novějším senzorem Sony IMX905, který vystřídá loňský IMX903. Velikost jednotlivých pixelů by přitom měla zůstat na hodnotě 1,22 μm.
Co přinese variabilní clona?
Na rozdíl od dnešních iPhonů, které mají pevnou clonu objektivu, umožňuje variabilní clona měnit množství světla dopadajícího na snímač. V praxi to znamená větší flexibilitu při fotografování. Při slabém osvětlení lze clonu více otevřít a zachytit více světla, zatímco za jasného dne ji lze přivřít. Výsledkem může být nejen lepší expozice, ale také přirozenější hloubka ostrosti bez nutnosti softwarových úprav.
Podle aktuálních informací by se tato novinka měla objevit minimálně u modelu iPhone 18 Pro Max. Zda ji dostane i menší iPhone 18 Pro, zatím není jisté.
K čemu slouží variabilní clona?
Variabilní clona u fotoaparátu mobilního telefonu slouží k lepší kontrole množství světla, které dopadá na snímač, a tím ke zlepšení kvality fotografií v různých světelných podmínkách. Při nízké úrovni světla umožňuje široká clona (f/1.4) zachytit více světla, což vede k jasnějším snímkům s nižším množstvím šumu.
Naopak při dostatečném nebo silném osvětlení, například venku za slunečného dne, se užší clona (f/2.0) používá k omezení množství světla, čímž se zabrání přeexponování snímků a zlepší se hloubka ostrosti. Variabilní clona zvyšuje univerzálnost fotoaparátu, umožňuje zachycení detailnějších scén a zároveň vytváří přirozenější hloubku ostrosti nejen u portrétových snímků.
Únik zároveň naznačuje, že teleobjektiv, ultraširokoúhlý fotoaparát, přední kamera i LiDAR senzor zůstanou oproti loňské generaci prakticky beze změn. Apple se tak zřejmě zaměří především na vylepšení hlavního fotoaparátu a větší baterii, kvůli které by mohly být nové iPhony nepatrně silnější.
Lepší fotoaparát může znamenat vyšší cenu
Podle dřívějších informací není technologie variabilní clony levnou záležitostí. Výrobní cena těchto objektivů se měla letos výrazně zvýšit, což může ovlivnit i konečnou cenu telefonů. Po letošním zdražení některých Maců a iPadů tak nelze vyloučit, že Apple zvýší cenu i připravované řady iPhone 18 Pro, zejména nejvyššího modelu Pro Max.
Definitivní odpovědi přinese až tradiční zářijová keynote, na které Apple nové telefony oficiálně představí. Insider Mark Gurman hovoří u iPhonu 18 Pro a Pro Max nárůst ceny o 50–100 dolarů (v přepočtu až o 2 800 korun). Daleko větší problém to představuje pro zákazníky, kteří pohlíží po premiérové skládačce. Ta by totiž mohla najednou stát 2 500 dolarů, tedy více než 65 tisíc korun.