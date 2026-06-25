Apple hasí problém: z indické továrny unikla data o nových iPhonech i zaměstnancích

⭐ Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz. Děkujeme za podporu.
- Indickou továrnu Tata Electronics, kterou využívá i Apple, napadli hackeři
- Uniknout mělo 630 GB citlivých dat, včetně osobních informací o zaměstnancích
- Týká se to e-mailových adres, kopií pasů, ale třeba i nákresů nepředstavených iPhonů
Indickou společnost Tata Electronics, která se v posledních letech stala jedním z nejdůležitějších výrobních partnerů Applu mimo Čínu, zasáhl kybernetický incident. Podle agentury Reuters se na dark webu objevilo více než 200 tisíc souborů, které údajně obsahují interní dokumentaci týkající se Applu, Tesly i samotné společnosti Tata, která patří k lídrům indického trhu s automobily.
Indický mega-únik
K úniku se přihlásila hackerská skupina World Leaks, která zveřejnila databázi o velikosti přes 630 GB. Bezpečnostní experti, kteří data analyzovali, pro agenturu Reuters uvedli, v ní našli dokumenty označené jako důvěrné materiály Applu, včetně technických specifikací, výrobních podkladů nebo standardů kontroly kvality některých součástek používaných v iPhonech.
‼️🚨 BREAKING: CONFIDENTIAL DOCUMENTS OF APPLE AND TESLA HAVE BEEN LEAKED.
Tata Electronics, which builds about a third of Apple's iPhones in India, has confirmed a cyberattack after the extortion group World Leaks posted what it claims are confidential Apple and Tesla files —… pic.twitter.com/Q6W0fvba2l
— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) June 22, 2026
Společnost Tata Electronics potvrdila, že před několika týdny zaznamenala bezpečnostní incident ve svých systémech. Podle jejího vyjádření byly okamžitě aktivovány bezpečnostní protokoly a útok neměl dopad na běžný provoz firmy. Detaily však nezveřejnila. Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvádí, že Apple případ vyšetřuje a probíhá podrobná analýza rozsahu úniku. Útočníci měli po společnosti požadovat také výkupné.
„Před několika týdny společnost jsme zaznamenali incident v oblasti kyberbezpečnosti na některých našich systémech. Okamžitě jsme aktivovali naše reakční postupy a incident neměl žádný dopad na náš provoz ve všech oblastech podnikání, který zůstává nedotčen,“ uvedla Tata. Apple situaci odmítl komentovat.
Prý unikly pasy, e-maily a informace o iPhonech
Mezi zveřejněnými soubory se údajně nacházejí i e-maily, systémové záznamy a kopie pasů některých zaměstnanců. Reuters autenticitu dat nezávisle neověřila, nicméně dva bezpečnostní výzkumníci potvrdili, že databáze je na dark webu dostupná již od začátku června.
Nepřehlédněte
Hackeři měli napadnout i český T-Mobile. Situaci prošetřujeme, tvrdí operátor (oživeno)
Incident přichází v citlivé době. Tata Electronics dnes zajišťuje přibližně třetinu výroby iPhonů v Indii a hraje klíčovou roli v dlouhodobé strategii Applu, která má snížit závislost na čínských továrnách. Pokud se pravost uniklých dokumentů potvrdí, půjde o další připomínku toho, že největší bezpečnostní rizika často neleží přímo u technologických gigantů, nýbrž u jejich dodavatelů.