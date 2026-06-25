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Apple hasí problém: z indické továrny unikla data o nových iPhonech i zaměstnancích

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 6. 10:30
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Zákaz iPhonu 16 v Indonésii

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  • Indickou továrnu Tata Electronics, kterou využívá i Apple, napadli hackeři
  • Uniknout mělo 630 GB citlivých dat, včetně osobních informací o zaměstnancích
  • Týká se to e-mailových adres, kopií pasů, ale třeba i nákresů nepředstavených iPhonů

Indickou společnost Tata Electronics, která se v posledních letech stala jedním z nejdůležitějších výrobních partnerů Applu mimo Čínu, zasáhl kybernetický incident. Podle agentury Reuters se na dark webu objevilo více než 200 tisíc souborů, které údajně obsahují interní dokumentaci týkající se Applu, Tesly i samotné společnosti Tata, která patří k lídrům indického trhu s automobily.

Indický mega-únik

K úniku se přihlásila hackerská skupina World Leaks, která zveřejnila databázi o velikosti přes 630 GB. Bezpečnostní experti, kteří data analyzovali, pro agenturu Reuters uvedli, v ní našli dokumenty označené jako důvěrné materiály Applu, včetně technických specifikací, výrobních podkladů nebo standardů kontroly kvality některých součástek používaných v iPhonech.

Společnost Tata Electronics potvrdila, že před několika týdny zaznamenala bezpečnostní incident ve svých systémech. Podle jejího vyjádření byly okamžitě aktivovány bezpečnostní protokoly a útok neměl dopad na běžný provoz firmy. Detaily však nezveřejnila. Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se situací uvádí, že Apple případ vyšetřuje a probíhá podrobná analýza rozsahu úniku. Útočníci měli po společnosti požadovat také výkupné.

„Před několika týdny společnost jsme zaznamenali incident v oblasti kyberbezpečnosti na některých našich systémech. Okamžitě jsme aktivovali naše reakční postupy a incident neměl žádný dopad na náš provoz ve všech oblastech podnikání, který zůstává nedotčen,“ uvedla Tata. Apple situaci odmítl komentovat.

Prý unikly pasy, e-maily a informace o iPhonech

Mezi zveřejněnými soubory se údajně nacházejí i e-maily, systémové záznamy a kopie pasů některých zaměstnanců. Reuters autenticitu dat nezávisle neověřila, nicméně dva bezpečnostní výzkumníci potvrdili, že databáze je na dark webu dostupná již od začátku června.



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Incident přichází v citlivé době. Tata Electronics dnes zajišťuje přibližně třetinu výroby iPhonů v Indii a hraje klíčovou roli v dlouhodobé strategii Applu, která má snížit závislost na čínských továrnách. Pokud se pravost uniklých dokumentů potvrdí, půjde o další připomínku toho, že největší bezpečnostní rizika často neleží přímo u technologických gigantů, nýbrž u jejich dodavatelů.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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