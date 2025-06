Novou nabídku Start pro Windows 11 si může vyzkoušet každý. Microsoft ji uvolnil do programu Insider

Microsoft v tomto týdnu vydal nové testovací sestavení Windows 11

Jeho součástí je nová podoba nabídky Start

Nabídka je nově širší a vertikálně posuvná

Otravná doporučení konečně půjde zcela vypnout

Minulý měsíc Microsoft představil nové počítače Surface a zároveň odhalil i novinky, které chystá pro systém Windows 11. Tou patrně největší změnou je přepracování nabídky Start do přehlednější a přizpůsobitelnější podoby. Na široké nasazení nového Startu si budeme muset ještě pár měsíců počkat, nedočkavci si ale mohou aktualizovanou podobu již dnes vyzkoušet v rámci programu Insider.

Proměna nabídky Start ve Windows 11

Když Microsoft naposledy měnil podobu nabídky Start, jednalo se o velkou revoluci – živé dlaždice byly nahrazeny klasickými ikonami, nabídka se ve výchozím nastavení přesunula doprostřed obrazovky a přišla o možnost změny velikosti. Tyto atributy připravovaná změna zachová i nadále, avšak uvnitř okna dojde k dílčím změnám a přesunům.

Nová nabídka Start bude na větších monitorech širší – v současné podobě pojme 6 ikon do jednoho řádku, po upgradu jich bude moci být až 8. Vyhledávací řádek v horní části zůstane na svém místě, pod ním pak najdeme tři sekce:

Připnuté aplikace – seznam uživatelsky připnutých aplikací, který ve výchozím nastavení obsahuje dva řádky ikon (a jejich složek) s možností jejich rozbalení. V nastavení však půjde zvolit zobrazení všech připnutých ikon.

– seznam uživatelsky připnutých aplikací, který ve výchozím nastavení obsahuje dva řádky ikon (a jejich složek) s možností jejich rozbalení. V nastavení však půjde zvolit zobrazení všech připnutých ikon. Doporučené položky – seznam položek doporučených na základě používání systému, může obsahovat často používané aplikace, naposledy přidané aplikace, dokonce i naposledy prohlížené soubory či webové stránky. Všechny (nebo vybrané) položky bude možné skrze nastavení vypnout.

Všechny aplikace – z nabídky Start zmizí proklik k seznamu všech aplikací, nově je najdeme přímo ve spodní části hlavního okna. Seznam všech aplikací bude mít tři různé podoby – dva druhy abecedního seskupení, popř. automaticky vytvořený souhrn podle kategorií. V posledním případě budou aplikace a hry kategorizovány podle typu do „složek“, každá z nich bude obsahovat minimálně tři aplikace.

Nabídka Start bude nově vertikálně rolovatelná, což bude při velkém množství nainstalovaných (či připnutých) aplikací nezbytné.

Zatím pouze pro Insidery

Novou nabídku Start si mohou aktuálně vyzkoušet účastníci programu Windows Insider odebírající nová sestavení v kanále Dev. Později by se měla dostupnost rozšířit i do dalších kanálů, obecnou dostupnost v ostrých verzích Windows 11 očekáváme letos na podzim. V tu dobu by měl být součástí nabídky Start i postranní panel zrcadlící důležité položky ze spárovaného smartphonu – v USA je již tato funkce k dispozici, do Evropy by se měla dostat později v tomto toce.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.