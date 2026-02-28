Nové Xiaomi Watch 5 jsou tu: parametry vlajkových hodinek za skvělou cenu

- Xiaomi představuje nové chytré hodinky Watch 5
- Tento model kombinuje prémiové zpracování s výbornou výbavou
- Nabízí vlajkový zážitek, ale za mnohem příznivější cenu
Xiaomi patří mezi etablované výrobce chytrých hodinek a modely od této populární značky se pyšní, mimo jiné, výborným poměrem cena / výkon. Pro nejnovější hodinky s označením Watch 5 to platí také a ve své cenové hladině se jedná o jeden z nejlépe vybavených modelů. Jsou to moderní a velmi schopné hodinky, které si své fanoušky bez problémů najdou.
Xiaomi Watch 5 se představují
Čínský výrobce prezentuje tyto nové hodinky jako svůj nový vlajkový produkt v této kategorii, a vzhledem k výbavě a specifikacím tomu není důvod nevěřit. Můžou se pochlubit moderním, poměrně minimalisticky pojatým designem a velmi kvalitní konstrukcí, která vsází na rám vyrobený z nerezové oceli a doplněný o safírové sklíčko.
To kryje displej, a to nejenom z horní, ale i spodní části a hodinky budou díky robustní konstrukci pořádně odolné. Na pravé straně pouzdra se nachází korunka v kombinaci s funkčním tlačítkem a dominantním prvkem hodinek je opravdu velký AMOLED displej tradičního, kruhového tvaru, který má úhlopříčku 1,54 palce a velmi tenký vnitřní rámeček.
Zdraví i sport na jednom místě
Xiaomi Watch 5 samozřejmě nabízí komplexní sledování zdravotních funkcí uživatele v kombinaci s pokročilými tréninkovými analýzami. Abyste se při tom všem venkovním sportování neztratili, nabízí hodinky offline mapy a neschází ani podpora dvoupásmového GNSS pro přesnou lokalizaci. Za sportovní stránkou nezůstává pozadu ani ta zdravotní.
Hodinky nabízí všechny tradiční typy měření zdravotních metrik a umožňují rychlou kontrolu zdravotních parametrů jedním klepnutím. Nadstandardní výdrž zaručí baterie s kapacitou 930 mAh a 10% podílem křemíku a uhlíku. V kombinaci s úsporným procesorem Snapdragon W5 Gen 1 by se měla výdrž vyšplhat až na 6 dní v normálním a 18 dní v pohotovostním režimu.
S Google aplikacemi na palubě
Xiaomi Watch 5 běží na operačním systému Wear OS 6 od Google, a to znamená, že obsahují spoustu jeho praktických aplikací. Neschází Kalendář, Mapy Google, aplikační obchod Play či Peněženka Google. Ve výbavě tedy neschází NFC čip a s hodinkami lze realizovat bezkontaktní platby. Zmínit pak musím také AI asistenta Gemini.
Jedná se o první hodinky od Xiaomi, které jsou touto platformou vybaveny a velmi dobře vypadají i gesta, která využívají senzory EMG, IMU a PPG. Jejich prostřednictvím je možné provádět základní úkony v podobě například odmítnutí hovoru, ztlumení budíku, spuštění fotoaparátu na telefonu nebo rychle přistupovat ke kompatibilním aplikacím Google (Gemini, YouTube Music, Peněženka).
Cena a dostupnost
Nové chytré hodinky Xiaomi Watch 5 vstupují do prodeje dnes, tedy 28. února. Cena této novinky byla stanovena na 6 999 Kč a dostupné jsou dvě barevné varianty – zelená a černá.