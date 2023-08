Nové skládačky od Samsungu opatrně posouvají prodejní rekordy. Lépe si vede Z Flip 5

Letošní skládačky od Samsungu se prodávají lépe než ty loňské

Zákazníci dávají přednost levnějšímu Flipu

Vylepší prodeje ohebných telefonů příští finanční výsledky?

Dnes končí předobjednávky nedávno představených ohebných smartphonů Samsung Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, od zítřka je seženete v běžném prodeji, nedostanete však žádný z předobjednávkových bonusů. Korejský gigant se zřejmě s novými skládačkami trefil zákazníkům do vkusu, protože minimálně v domovské Jižní Koreji se prodávají lépe než u minulé generace.

Flip drtivě poráží Folda

Korejská agentura Yonhap News v tomto týdnu oznámila, že v domovské Jižní Koreji si nové skládačky předobjednalo 1,02 milionu zákazníků. To je oproti minulé generaci mírný nárůst, Z Fold 4 a Z Flip 4 si loni za stejně dlouhé období předobjednalo 970 tisíc Korejců.

Větší předprodeje Samsung nepochybně těší, na druhou stranu mírné zklamání může přinést fakt, že hvězdou předprodejů se stalo véčko Z Flip 5. Je to ale pochopitelné – je levnější, a navíc přináší větší množství mezigeneračních vylepšení než jeho větší a dražší bratříček. U loňské generace činil poměr prodejů mezi oběma skládačkami 60:40, letos je to údajně 70:30 ve prospěch Flipu. To znamená, že zatímco předprodeje Flipu rostly, u Foldu Samsung zaznamenal mezigenerační pokles. Korejský výrobce přitom před zahájením předprodejů odhaloval poměr zhruba 65:35.

Šéf mobilní divize Samsungu TM Roh před nedávnem přišel s predikcí, že prodeje ohebných smartphonů letos vystřelí o 50 procent – jen sám Samsung chce do konce letošního roku prodat 30 milionů kusů. Touto optikou musí být pro korejskou firmu data z předobjednávek zklamáním, protože co do počtu kusů v Jižní Koreji narostly o pouhých 5 procent. Je možné, že na jiných trzích jsou čísla lepší, avšak od Samsungu žádné oficiální informace (zatím) nemáme.

Úspěch prodejů ohebných telefonů je pro Samsung každopádně velmi důležitý, neboť podle posledních finančních výsledků se společnosti Samsung Electronics příliš nedaří – v minulém kvartále jí meziročně spadl zisk o 95 procent a jen tak tak se udržela v černých číslech.