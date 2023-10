Nové Pixely nabízejí 4 revoluční funkce. Majitelé iPhonů si o nich mohou nechat zdát

Google si pro své Pixely přichystal 4 funkce, které berou dech

S fotografiemi umějí doslova psí kusy, na pomoc si berou umělou inteligenci

Už vás nemusí trápit náhodný kolemjdoucí na vašem snímku či plačící dítě ve videu

Asi není třeba zastírat, že chytré telefony Pixel od Googlu patří mezi technologickou špičku. Zajímavý přitom na nich není ani tak hardware, jako spíše celá řada softwarových vychytávek, které ostatní výrobci zatím nenabízí. Obzvláště se jedná o fotografické schopnosti, jenž mají Pixely v některých ohledech takřka bezkonkurenční, především díky zapojení umělé inteligence. Pixel 8 a Pixel 8 Pro nabízí svým uživatelům také 4 exkluzivní funkce, o kterých si konkurence může jen nechat zdát. Které to jsou?

Záměna obličejů na skupinových selfie

Jistě to znáte – chcete se společně vyfotit s přáteli, jenže s každou fotografií, kterou pořídíte, je někdo nespokojený. Ať už má zavřené oči či se tváří ne zrovna lichotivě, vyfotit perfektní skupinovou fotku je obzvláště ve větších skupinách téměř nadlidský úkol. S tím naštěstí dokáže majitelům Pixelů pomoci umělá inteligence a funkce s názvem Best Take.

Funkce Best Take umí doslova „vyměnit hlavy“ všech osob na fotografii, takže si můžete v podstatě vytvořit perfektní fotografii, na které se každý tváří tak, aby s tím byl spokojený. Fotky Google automaticky pracují s podobnými fotografiemi a s pomocí umělé inteligence dokáží přirozeně nahradit obličeje osob za jinou jejich variantu. Tato funkce umí vytvořit dokonalý snímek buďto automaticky, případně si můžete perfektní obličeje zvolit i manuálně.

Dokonalá obloha či vymazání objektu

Honba za dokonalou fotografií je mnohdy velmi obtížná a často nám náš snímek pokazí maličkosti, které příliš ovlivnit nemůžeme. Kupříkladu modrou oblohu s bílými mráčky si lusknutím prstu jen tak nepřivoláme a skvělou kompozici umí narušit nechtěný předmět či náhodný kolemjdoucí. Díky Googlu a jeho umělé inteligenci zakomponované do Pixelů nicméně tyto nepříjemnosti nemusíte řešit – o to se za vás postará nástroj Magic Editor.

Ten umí takřka zázraky. Není problém například vybrat vyfotografovaný objekt, přesunout ho v rámci fotky a třeba ho zvětšit, k tomu odstranit překážející objekt a ještě navíc vylepšit oblohu tak, aby vám vaši dovolenou všichni záviděli. Magic Editor dokonce umí i vytvořit části, které se na snímku původně nenacházely. Nutno podotknout, že tato funkce je prozatím v ranné fázi vývoje a samotný Google upozorňuje na to, že nemusí vždy fungovat tak, jak byste čekali.

Zapomeňte na nechtěné zvuky ve videu

Nedílnou součástí každého videa je také zvuk, který tvoří takřka polovinu celkového zážitku. Většina telefonů přitom nejenže nedokáže natočit kvalitní zvukový záznam, ale také jejich mikrofony nasbírají spoustu ruchu, který se citelně podepisuje na výsledné kvalitě videa. Známým problémem je například hlasité dýchání, jenž vám do záznamu propašuje každý druhý smartphone.

Nástroj Audio Magic Eraser naštěstí tento problém řeší. S pomocí pokročilých modelů strojového učení umí tento nástroj spolehlivě odstranit nechtěné ruchy, jako jsou kupříkladu lidé hovořící v pozadí, poryvy větru či hudba. Tyto zvuky přitom neodstraňuje automaticky, ale rozdělí je do jednotlivých vrstev, přičemž už záleží na vás, které zvuky v pozadí budete chtít ve videu nechat a které naopak bez milosti smažete.

AI jako náhrada za teleobjektiv?

Digitální zoom je u chytrých telefonů stále velmi populární, nicméně i přes množství pixelů a zvětšující se fotočipy je kvalita digitálních výřezů stále poměrně tristní. Přitom v mnoha případech se ke kýženému objektu prostě nemůžete dostat blíže a separátní teleobjektivy většinou nedisponují stejně kvalitními senzory, jako hlavní fotoaparát. Naštěstí i pro tyto případy má Google u svých Pixelů řešení.

Poslední užitečná funkce se jmenuje Zoom Enhance a pro své fungování využívá generativní umělou inteligenci. Ta je schopna na základě dostupných dat dopočítávat pixely tak, aby radikálně zvýšila kvalitu výsledného ořezu. Zapomenout tak můžete na výřezy vzdálených objektů, které by byly rozmazané či neostré – umělá inteligence se postará o to, aby snímek vypadal co možná nejlépe.

Všechny novinky budou pro Pixely 8 a Pixely 8 Pro k dispozici už od 12. října. Nutno však podotknout, že i když se jedná o dechberoucí funkce, jsou stále ve vývoji a nemusí vždy fungovat na sto procent. Přesto je velmi zajímavé sledovat, jaké jsou možnosti současných chytrých telefonů a jakým způsobem dokáže Google posouvat hranice mobilní fotografie. Doufejme, že se jim inspirují i ostatní výrobci chytrých telefonů.

Na českém trhu se Pixely oficiálně neprodávají, nicméně některé české e-shopy je v rámci vlastní distribuce nabízejí. Základní Pixel 8 vyjde na zhruba 21 500 Kč, Pixel 8 Pro na 29 500 Kč (vždy jde o 128GB variantu).